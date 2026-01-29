ΕΛΒΕΤΙΑ

Νέα στοιχεία για το πολύνεκρο δυστύχημα στο Κραν Μοντανά

Νέα ενοχοποιητικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις παρατυπίες και τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου παραμονή Πρωτοχρονιάς ξέσπασε φωτιά και βρήκαν τραγικό θάνατο 40 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν πάνω από 100, πολλοί εκ των οποίων εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Νέο βίντεο αποκαλύπτει την κακή κατάσταση του αφρώδους μονωτικού υλικού με το οποίο είχε επενδυθεί το ταβάνι του υπογείου του μπαρ λίγες βδομάδες πριν την τραγωδία, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Figaro» και το «Franceinfo».

Λίγες βδομάδες πριν την τραγωδία εργαζόμενος σερβιτόρος, κατόπιν υποδείξεων του ιδιοκτήτη, είχε τοποθετήσει νέα κομμάτια από αυτό το υλικό με μια εντελώς πρόχειρη στήριξη. Στο βίντεο φαίνεται να στηρίζει το αφρώδες υλικό με πακέτα από χαρτοπετσέτες που τα πιέζουν στέκες του μπιλιάρδου.

Από τότε που άνοιξε το μπαρ, το σερβίρισμα φιαλών σαμπάνιας με βεγγαλικό ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Οπως είπε η ιδιοκτήτρια στο δικαστήριο στις 26 Γενάρη, από όταν άνοιξε το μπαρ είχαν ανοίξει μεταξύ 5.000 και 10.000 μπουκαλιών με αυτόν τον τρόπο.

Σε άλλο σημείο του βίντεο φαίνεται επίσης ότι η πόρτα για την έξοδο ασφαλείας του μπαρ στο υπόγειο όχι απλώς ήταν κλειδωμένη, αλλά είχε φρακαριστεί από μια καρέκλα.