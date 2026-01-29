Πέμπτη 29 Γενάρη 2026
Συμφωνία για κυβέρνηση μειοψηφίας

Καταρχήν συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού επιτεύχθηκε στην Ολλανδία, μετά από τρεις μήνες διαπραγματεύσεων.

Το κεντρώο κόμμα D66, το οποίο βγήκε πρώτο στις εκλογές του περασμένου Οκτώβρη, η κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Εκκληση (CDA) και το φιλελεύθερο Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) θα συγκυβερνήσουν με 66 έδρες από τις 150 του ολλανδικού κοινοβουλίου, ως κυβέρνηση μειοψηφίας.

Ο πρόεδρος του D66, Ρομπ Γέτεν, θα αναλάβει επικεφαλής της τρικομματικής κυβέρνησης, ενώ η επίσημη παρουσίαση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει αύριο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης θα είναι η οικονομικά προσιτή στέγαση, ο έλεγχος της μετανάστευσης και οι «αμυντικές» επενδύσεις.

Στις εκλογές του Οκτώβρη το D66 ξεπέρασε οριακά το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς, το οποίο προηγουμένως ήταν το μεγαλύτερο κόμμα σε μια κυβέρνηση συνασπισμού που κατέρρευσε πρόωρα.

    

