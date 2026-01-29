ΙΣΡΑΗΛ

Νέες προκλήσεις από τον εγκληματία Νετανιάχου

Ο αρχιδολοφόνος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπ. Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου χθες επανέλαβε με κυνικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την ίδρυση κανενός παλαιστινιακού κράτους, τώρα ή στο μέλλον, και ότι το Ισραήλ θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο «ασφάλειας» από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο, σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. «Ακούω να λένε ότι θα εγκρίνω τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στη Γάζα. Αυτό δεν συνέβη και δεν θα συμβεί», είπε, για να προσθέσει πως σε ό,τι αφορά τη Γάζα το Ισραήλ επικεντρώνεται στα εξής δύο θέματα: Στον αφοπλισμό της Χαμάς και στην αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Απέρριψε δε, στη φάση αυτή και χωρίς την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, κάθε κουβέντα για έναρξη της ανοικοδόμησης της ισοπεδωμένης Γάζας.

Αναφερόμενος στο μεθοριακό φυλάκιο της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, είπε ότι αυτό θα ξανανοίξει με περιορισμούς στον αριθμό Παλαιστινίων πεζών που θα μπορούν να περνούν, υπονόησε ωστόσο πως δεν θα υπάρχει περιορισμός σε όσους κατοίκους της Γάζας θέλουν να καταφύγουν στην Αίγυπτο. Απέρριψε επίσης κάθε ενδεχόμενο να πατήσει στη Γάζα «Τούρκος ή Καταριανός στρατιώτης»: Αυτό, όπως είπε, «δεν πρόκειται να συμβεί».

Την ίδια ώρα έκανε και παράπονα για τη ...βοήθεια των ΗΠΑ σε πυρομαχικά ώστε να διαπράττει την γενοκτονία του. Είπε προκλητικά: «Το Ισραήλ πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα στον πόλεμο, υπό την έννοια των απωλειών σε ζωές στρατιωτών. Αν και αυτό είναι μέρος αυτού που συμβαίνει σε έναν πόλεμο, στην προκειμένη περίπτωση ήταν και αποτέλεσμα του γεγονότος ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεν είχαμε αρκετά πυρομαχικά». Διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί, δείχνοντας αποφασισμένος «να λύσει» το θέμα εξασφαλίζοντας εγχώρια ισχυρή παραγωγή πολεμοφοδίων και όπλων.

Απαντώντας του, ο Εϊμος Χοκστάιν, πρώην στενός σύμβουλος του τέως Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σχολίασε: «Μετά από πάνω από 20 δισ. δολάρια στρατιωτική υποστήριξη, τη μεγαλύτερη στην Ιστορία του Ισραήλ, και δύο αεροπλανοφόρα που έσπευσαν να το βοηθήσουν στην περιοχή για να αποτραπεί μαζικός περιφερειακός πόλεμος και να το υπερασπίσουν από τους πυραύλους και τα drones του Ιράν, η μόνη αποδεκτή απάντηση στον Πρόεδρο Μπάιντεν και στον αμερικανικό λαό είναι "σας ευχαριστώ"».

Στην ίδια συνέντευξη ο Νετανιάχου επέκρινε και τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ότι αν θέλει σχέσεις με το Ισραήλ δεν θα πρέπει να «συμμαχήσει» με το Κατάρ και την Τουρκία.

Απειλές εκτόξευσε και κατά του Ιράν, λέγοντας πως «αν» επιτεθεί στο Ισραήλ θα συναντήσει «σκληρή απάντηση».