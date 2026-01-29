ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Για «μια πραγματικά σημαντική επίσκεψη»

Ο Στάρμερ έφτασε στο Πεκίνο μαζί με δεκάδες μεγαλοεπιχειρηματίες, με φόντο τις «απρόβλεπτες ΗΠΑ»

Με φόντο τους σοβαρούς κλυδωνισμούς στο ευρωατλαντικό μπλοκ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκινά από σήμερα μέχρι το Σάββατο επίσημες επαφές στην Κίνα.

Συνοδευόμενος από υψηλόβαθμα στελέχη τουλάχιστον 50 βρετανικών επιχειρηματικών ομίλων, ο Στάρμερ έχει προγραμματίσει τις πρώτες συναντήσεις Βρετανού πρωθυπουργού στην Κίνα από το 2018.

Στο μεσοδιάστημα έχουν καταγραφεί σημαντικές διμερείς «εντάσεις», όπως η σφοδρή αντίδραση του Λονδίνου στον «Νόμο για την Ασφάλεια» με τον οποίο το 2020 το Πεκίνο «αναπροσάρμοσε» τον βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ, ώστε να αναβαθμίσει τον ρόλο του σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα, που μέχρι το 1997 αποτελούσε βρετανική αποικία.

Πριν προσγειωθεί στο Πεκίνο ο Στάρμερ δήλωσε ότι «θα είναι μια πραγματικά σημαντική επίσκεψη για εμάς και θα κάνουμε πραγματικές προόδους», προσθέτοντας πως «ένας από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνομιλούμε με την Κίνα είναι ακριβώς να μπορούμε να αναφερόμαστε σε ζητήματα στα οποία διαφωνούμε».

Η Ντάουνινγκ Στριτ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι στη διάρκεια των διμερών συνομιλιών οι δύο πλευρές θα αναφερθούν «στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην εθνική ασφάλεια», με το Λονδίνο να επιδιώκει την προώθηση «μιας ρεαλιστικής και συγκροτημένης σύμπραξης» με το Πεκίνο.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, δήλωσε ότι η Κίνα «επιθυμεί να αδράξει αυτήν την ευκαιρία για να ενισχύσει την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη».

Την ίδια στιγμή, η κινεζική κρατική εφημερίδα «Λαϊκή Ημερησία», αφού ξεχώριζε πρόσφατες δηλώσεις Στάρμερ ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αναγκαστεί να επιλέξει μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», κάνοντας λόγο για «ορθολογική διπλωματική προσέγγιση εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου διεθνούς τοπίου» παρατηρούσε ότι «οι σχέσεις Κίνας - Ηνωμένου Βασιλείου έχουν υποστεί μια παρατεταμένη ύφεση, που διαρκεί αρκετά χρόνια», ωστόσο η τακτική που είχε υιοθετήσει μέχρι τώρα η βρετανική πλευρά «σαφώς απέτυχε να προσφέρει τα οφέλη που είχε φανταστεί (...) Ορισμένες κυβερνητικές πηγές του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι το να αγνοηθεί η Κίνα θα κάνει τη Βρετανία "φτωχότερη και λιγότερο ασφαλή" (...) Δεύτερον, μπροστά σε κάποιες "απρόβλεπτες" ΗΠΑ, οι δυτικές χώρες αναζητούν όλο και περισσότερο μεγαλύτερη "προβλεψιμότητα" στις εξωτερικές τους σχέσεις».

Η ίδια ανάλυση ανέφερε ότι «ο δυτικός κόσμος διέρχεται έναν "καταιγισμό προσεγγίσεων". Η στάση του Στάρμερ να μην "επιλέγει πλευρά" αντανακλά, έως έναν βαθμό, μια δυτική επανεξέταση των ξεπερασμένων εννοιών της ασφάλειας, του πολιτισμού και των διεθνών σχέσεων. Ενας αυξανόμενος αριθμός οξυδερκών προσωπικοτήτων στη Δύση έχει συνειδητοποιήσει ότι η τυφλή παρακολούθηση ενός μόνο ηγεμόνα και η αποκοπή των παγκόσμιων συνδέσεων υπονομεύουν τελικά την ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών τους».

Παραθέτοντας δε μια σειρά επισκέψεις που έκαναν πρόσφατα ή ετοιμάζονται να κάνουν στο Πεκίνο ηγέτες της «Δύσης» (π.χ. Μακρόν, Μερτς, Κάρνεϊ), εκτιμούσε πως «η τάση των μεγάλων Δυτικών ηγετών να επισκέπτονται την Κίνα δείχνει ότι ο δρόμος της "αγνόησης της Κίνας" και της "αποξένωσης της Κίνας" δεν είναι βιώσιμος».

Μετά την Κίνα ο Στάρμερ θα επισκεφτεί και την Ιαπωνία.

«Απογοήτευση» των ΗΠΑ για τη συμφωνία ΕΕ - Ινδίας

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Εμ. Μπον, διπλωματικό σύμβουλο του Γάλλου Προέδρου, είπε ότι «η Κίνα και η ΕΕ έχουν την ίδια ή παρόμοια θέση σε θέματα όπως η προώθηση της πολυπολικότητας στον κόσμο, και είναι σε θέση να επιλύουν εμπορικές διαφορές μέσω του διαλόγου».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ολοφάνερη είναι η «ανησυχία» που προκαλεί στην Ουάσιγκτον η δραστική ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων ΕΕ - Ινδίας, όπως προδιαγράφει η νέα εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν προχτές Βρυξέλλες - Νέο Δελχί, με τεράστιες μειώσεις δασμών σε κρίσιμα προϊόντα εξαγωγών.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε «απογοητευμένος», κατηγορώντας προσχηματικά τους Ευρωπαίους πως «αυτό δείχνει ότι θέτουν το εμπόριο πάνω από τα συμφέροντα του ουκρανικού λαού» - σε μια έμμεση πλην σαφή αναφορά στο γεγονός ότι η Ινδία διατηρεί πολύπλευρα στενές σχέσεις με τη Ρωσία.

Μιλώντας στο CNBC ο Μπέσεντ παρατήρησε μεταξύ άλλων ότι «η Ευρώπη αγόραζε προϊόντα διύλισης που κατασκευάζονταν στην Ινδία με ελεγχόμενες προμήθειες ρωσικού πετρελαίου και δεν ήταν διατεθειμένη να συμμετάσχει στις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ινδίας, επειδή διαπραγματευόταν ξεχωριστά μια εμπορική συμφωνία».