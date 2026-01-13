ΣΟΦΙΑ.- Την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε εκ μέρους του κεντροδεξιού GERB ο Ρ. Ζελιάζκοφ, που χτες «επέστρεψε» αμέσως την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που του παρέδωσε ο Βούλγαρος Πρόεδρος Ρ. Ράντεφ, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης στις 11/12. Ο εκπρόσωπος του GERB πρότεινε μάλιστα συγκεκριμένα την 29η Μάρτη, λέγοντας ότι «οι εκστρατείες για όλους τους τύπους εκλογών έχουν ήδη ξεκινήσει», αφού μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνουν και προεδρικές εκλογές. Οι διαφαινόμενες νέες βουλευτικές εκλογές θα είναι οι όγδοες μέσα σε μόλις μία τετραετία.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.- Ο Ρομπ Γέτεν δέχτηκε να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με δύο «κεντροδεξιά» κόμματα, σχεδόν τρεις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία. «Θέλουμε μια κυβέρνηση γρήγορα με ένα φιλόδοξο και σταθερό πρόγραμμα» δήλωσε ο Γέτεν, επικεφαλής του «φιλελεύθερου» κόμματος D66, το οποίο έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τις εκλογές της 29ης Οκτώβρη, επικρατώντας με μικρή διαφορά του ακροδεξιού κόμματος PVV του Γκέερτ Βίλντερς.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Στο Χαρτούμ από το Πορτ Σουδάν επαναφέρει την έδρα της η σουδανική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Καμίλ Ιντρίς με εντολή του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, περίπου τρία χρόνια από την έναρξη του πολέμου με τις παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» που υποστηρίζονται μεταξύ άλλων από τα ΗΑΕ.

ΡΙΑΝΤ.- Η κτηματομεσιτική εταιρεία «Dar Global» και ο όμιλος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, «Trump Organization», ξεκίνησαν χτες στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και επίσημα το σχέδιο κατασκευαστικής αναμόρφωσης «Trump Plaza Jeddah» σε συγκροτήματα κατοικιών, γραφείων και εμπορικών καταστημάτων.