ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής αλλά και των διαδηλώσεων

Κατηγορίες για συνολικά 59 αδικήματα απαγγέλθηκαν στον 24χρονο που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις που κόστισαν πάνω από 16 ζωές σε πολυσύχναστη παραλία του Σίδνεϊ και ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το «Ισλαμικό Κράτος». Οπως ανακοίνωσε η αστυνομία του κρατιδίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε βάρος του 24χρονου - που νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος από αστυνομικά πυρά - απαγγέλθηκαν 15 κατηγορίες για ανθρωποκτονία, 40 για τραυματισμό σε απόπειρα δολοφονίας, για τρομοκρατία κ.λπ.

«Η αστυνομία θα υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι ο άνδρας έθεσε σε κίνδυνο ζωές για να προωθήσει έναν θρησκευτικό σκοπό και να προκαλέσει φόβο στην κοινότητα», ανέφερε ο εκπρόσωπος των αρχών και επανέλαβε πως «οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από το "Ισλαμικό Κράτος"». Την ίδια στιγμή, οι αρχές σπεύδουν να αξιοποιήσουν το μακελειό και για ένταση της καταστολής σε βάρος λαϊκών δικαιωμάτων: Οπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης, Κρις Μινς, την άλλη βδομάδα θα συγκληθεί το κοινοβούλιο προκειμένου να εξετάσει «επείγουσες» μεταρρυθμίσεις για θέματα που αφορούν τη χρήση των πυροβόλων όπλων, αλλά και τη διοργάνωση μεγάλων διαδηλώσεων.

Στην επίθεση, εκτός από τον 24χρονο, συμμετείχε και ένας 50χρονος, που φέρεται ως πατέρας του, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δύο δράστες είχαν βρεθεί πρόσφατα στις νότιες Φιλιππίνες, περιοχή όπου έχουν έντονη δράση ένοπλες ισλαμιστικές οργανώσεις.