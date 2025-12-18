Ενεργειακή συμφωνία 35 δισ. δολαρίων Ισραήλ - Αιγύπτου

«Νερό στον μύλο» των αιματοβαμμένων πηγών και δρόμων Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή ρίχνει η χτεσινοβραδινή συμφωνία ύψους 35 δισ. δολαρίων (112 δισ. σέκελ) που ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις σε Ισραήλ και Αίγυπτο με τελικό στόχο την εξαγωγή σημαντικών ποσοτήτων ισραηλινού φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Λεβιάθαν» προς αιγυπτιακές πλατφόρμες Ενέργειας - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - τουλάχιστον ως το 2040.

Σε δηλώσεις που έκανε χτες βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχοντας στο πλάι του τον υπουργό Ενέργειας Ελι Κοέν, έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία, τονίζοντας πως το Ισραήλ υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου στην ιστορία του με την Αίγυπτο. Εξηγώντας πως η συμφωνία είναι αξίας άνω των 112 δισεκατομμυρίων σέκελ, υποστήριξε πως από αυτά τα χρήματα, κεφάλαια ύψους 58 δισ. σέκελ (18 δισ. δολάρια) θα μπουν στα κρατικά ταμεία «για να ενισχύσουν την Υγεία, την Παιδεία... το μέλλον των επόμενων γενιών».

«Εργαζόμαστε για να βγάλουμε φυσικό αέριο από τα εγχώρια ύδατά μας και η οικονομία μας είναι από τις καλύτερες στον κόσμο», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο Νετανιάχου υποστηρίζοντας στη συνέχεια πως η συμφωνία ενισχύει σημαντικά τη θέση του Ισραήλ ως περιφερειακής «γεννήτριας» Ενέργειας και συμβάλλει στη «σταθερότητα της περιοχής μας».

Αμερικανοί αξιωματούχοι σχολιάζοντας την εξέλιξη δεν απέκλεισαν μία τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Αιγύπτου στο τέλος του μήνα, πιθανώς και με αφορμή την εμφάνιση του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο στις 29 Δεκεμβρίου και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ.