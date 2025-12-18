ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οχι στην ποινικοποίηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και των αγώνων για την κοινωνική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας

«Οχι στην ποινικοποίηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και των αγώνων για την κοινωνική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας» τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την απόφαση των ρωσικών αρχών να επιβάλουν ποινές φυλάκισης από 16 έως 22 χρόνια σε μέλη μαρξιστικού ομίλου (βλ. περισσότερα και στο χτεσινό φύλλο του «Ριζοσπάστη»).

Αναλυτικά στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Η απόφαση των ρωσικών αρχών να επιβάλουν ποινές φυλάκισης από 16 έως 22 χρόνια σε μέλη μαρξιστικού ομίλου, χρησιμοποιώντας τη γελοία, όσο και επικίνδυνη "γνωμοδότηση" διορισμένης επιτροπής που χαρακτήρισε το έργο του Λένιν "Κράτος και επανάσταση", ως "εγχειρίδιο τρομοκρατίας", είναι πέρα για πέρα απαράδεκτη και δείχνει τον αντικομμουνιστικό και αντιδημοκρατικό κατήφορο της αστικής εξουσίας στη Ρωσία.

Η αξιοποίηση από την αστική ρωσική δικαιοσύνη μιας λεξικογραφικής ερμηνείας της λέξης "Επανάσταση", και ο χαρακτηρισμός της "ιδεολογίας του σοσιαλισμού", της "εξουσίας στα Σοβιέτ", της "δημιουργίας σοβιετικής εξουσίας" ως "εξτρεμιστικής ιδεολογίας", με σκοπό να τεκμηριωθεί "ο βίαιος χαρακτήρας της αλλαγής των βασικών αρχών του υπάρχοντος καθεστώτος", δείχνει την αδίστακτη προσπάθεια των αστικών αρχών να αμαυρώσουν την επανάσταση και τον σοσιαλισμό, καθώς και να καταστείλουν την παραμικρή πολιτική δράση που αμφισβητεί τις πολιτικές επιλογές της αστικής τάξης και παλεύει για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Αυτή η δικαστική απόφαση είναι ένας ακόμη "κρίκος" στην αντικομμουνιστική "αλυσίδα", που αξιοποιεί η ρωσική αστική τάξη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την παγκόσμια φασιστική σύναξη, με τη συμμετοχή και της ναζιστικής ΧΑ από την Ελλάδα, τη λειτουργία πολιτικής σχολής σε δημόσιο πανεπιστήμιο για τον Ρώσο φασίστα φιλόσοφο Ιβάν Ιλίν, την αντισοβιετική και αντικομμουνιστική επιχειρηματολογία, που αξιοποιήθηκε από τον Βλ. Πούτιν για την έναρξη της απαράδεκτης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στα 2022, που αποτέλεσε και τυπική έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγεται έως σήμερα, στοιχίζοντας τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων νέων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, προερχομένων κυρίως από φτωχά λαϊκά στρώματα, για τα συμφέροντα των καπιταλιστών.

Το ΚΚΕ καταδικάζει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο αυτήν την απαράδεκτη καταδικαστική απόφαση, που συνάδει με τις ανάλογες αντικομμουνιστικές δίκες και απαγορεύσεις στην Ουκρανία, πρόσφατα στην Πολωνία κατά του ΚΚ Πολωνίας, με τη "βδομάδα κατά του κομμουνισμού", που κήρυξε ο Τραμπ και αποδεικνύει πως ο αντικομμουνισμός δεν είναι αποκλειστικό "εργαλείο" του ευρωατλαντικού ιμπεριαλιστικού μπλοκ, αλλά όταν κρίνεται αναγκαίο από την αστική εξουσία, μπορεί να αξιοποιηθεί και από την καπιταλιστική Ρωσία, η ηγεσία της οποίας ισχυρίζεται ψευδώς πως διεξάγει "αντιφασιστικό πόλεμο" και κάθε 9η Μάη επιδιώκει να καπηλευτεί την Αντιφασιστική Νίκη της ΕΣΣΔ και των αντάρτικων κινημάτων επί του ναζισμού, τον οποίο γέννησε ο καπιταλισμός.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των καταδικασμένων μελών του μαρξιστικού ομίλου, την παύση των αντικομμουνιστικών πολιτικών διώξεων. Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές!».