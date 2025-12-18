ΙΤΑΛΙΑ

Πανεθνική στάση εργασίας στις αερομεταφορές

Σε 4ωρη πανεθνική στάση εργασίας προχώρησαν χθες οι εργαζόμενοι στις αερομεταφορές στην Ιταλία.

Στη στάση συμμετείχαν εργαζόμενοι της ENAV από την Περιοχή Ελέγχου της Ρώμης, υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και εργαζόμενοι από εταιρείες διαχείρισης που συνδέονται με την «Assohandlers», οι οποίες λειτουργούν στα κύρια ιταλικά αεροδρόμια και χειρίζονται υπηρεσίες εδάφους.

Επίσης συμμετείχαν αεροσυνοδοί και το προσωπικό της «Vueling», υπάλληλοι εδάφους της «Air France» και της KLM, υπάλληλοι της «ITA Airways» και ορισμένες μονάδες της «Techno Sky» που λειτουργούν στην περιοχή της Σικελίας, αλλά και μέλη του πληρώματος πτήσης της «EasyJet».

Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται για το «βιομηχανικό σχέδιο» που ενέκρινε η διοίκηση της «ITA Airways», και το οποίο κρίνεται ανεπαρκές σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε στόλο και τις προοπτικές αύξησης της απασχόλησης. Επισημαίνεται επίσης η κατάσταση του προσωπικού, που εξακολουθεί να λαμβάνει έκτακτες αποζημιώσεις, λόγω απόλυσης και όσων αναμένουν μονιμοποίηση της απασχόλησής τους.

Ενα άλλο βασικό ζήτημα αφορά την ανανέωση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, η οποία λήγει τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ αργά, ενώ το προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται υπό συνθήκες «μη βιώσιμες».

Βέλγιο: Η «Ryanair» εκβιάζει για φοροαπαλλαγές

Η «Ryanair» θα μειώσει 20 από τα «δρομολόγια των Βρυξελλών» - δηλαδή 1 εκατ. επιβατικές θέσεις λιγότερες - τον επόμενο χειμώνα, μετά από αποφάσεις της κυβέρνησης και του Δημοτικού Συμβουλίου του Σαρλερουά να αυξήσουν τους φόρους πτήσεων. Η «Ryanair» αναφέρει ότι «αναγκάστηκε» να μειώσει κατά 22% την επιβατική κίνηση των Βρυξελλών για τη χειμερινή περίοδο 2026 - 2027.

Η βελγική κυβέρνηση αποφάσισε να διπλασιάσει τον φόρο επιβίβασης ή πτήσης σε 10 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη από το 2027. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Σαρλερουά πρότεινε φόρο 3 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη που ταξιδεύει από το αεροδρόμιο του Σαρλερουά από το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με στέλεχος της «Ryanair», οι αυξήσεις στους φόρους καθιστούν το Βέλγιο «εντελώς μη ανταγωνιστικό» σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, «όπου οι κυβερνήσεις καταργούν τους φόρους αεροπορίας για να ενισχύσουν την κυκλοφορία, τον τουρισμό και τις θέσεις εργασίας».

Ολα αυτά ενώ μετά την πανδημία έχουν αυξηθεί οι αεροπορικές μετακινήσεις, έχουν ακριβύνει τα εισιτήρια και έχουν εκτοξευτεί τα κέρδη των αεροπορικών ομίλων.