ΛΙΒΑΝΟΣ - ΣΥΡΙΑ

Βρετανικές ανησυχίες για κλιμάκωση της ισραηλινής επιθετικότητας

Νέα απαγορευτική ταξιδιωτική οδηγία προς τον Λίβανο εξέδωσε χτες το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, διαβλέποντας την ισχυρή πιθανότητα κλιμάκωσης της ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας έναντι της χώρας αυτής με πρόσχημα τον «αφοπλισμό» της Χεζμπολάχ.

Η νέα βρετανική οδηγία επισημαίνει συγκεκριμένα «τους αυξημένους κινδύνους» κυρίως σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, της (ανατολικής) κοιλάδας Μπεκάα και της περιοχής Μπααλμπέκ-Ερμέλ, αλλά και νότιων συνοικιών της Βηρυτού.

Βρετανός διπλωμάτης τόνισε πως η κατάσταση στον Λίβανο «παραμένει εύθραυστη» και πως υπάρχουν «εντεινόμενοι φόβοι για επαναφορά του πολέμου».

Αυτά ενώ σήμερα Πέμπτη η κυβέρνηση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συγκαλεί στο Παρίσι τη δεύτερη διεθνή συνδιάσκεψη για την υποτιθέμενη «επιτήρηση» της «εκεχειρίας» στον Λίβανο που παραβιάζει ατιμώρητα, καθημερινά, το Ισραήλ.

Την ίδια μέρα αναμένεται στη Βηρυτό ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι, στο πλαίσιο προσπαθειών του Καΐρου να αποκλιμακώσει την κατάσταση στον Λίβανο.

Την Παρασκευή 19 Δεκέμβρη, έχει προγραμματιστεί η δεύτερη άμεση συνάντηση Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων και πάλι στη μεθοριακή πόλη του Λιβάνου, Νακούρα, όπου έχει την έδρα της η αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL. Παρόντες θα είναι η αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους, και ο Γάλλος ειδικός απεσταλμένος στον Λίβανο (πρώην ΥΠΕΞ) Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

Χτες σε συνέντευξη που έδωσε στο σαουδαραβικό κανάλι «Al Arabiya» ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, εκτίμησε πως οι διαφορές της χώρας του με τον Λίβανο είναι «μικρές» και πως θα μπορούσαν να διευθετηθούν και να λυθούν «εύκολα». Πρόσθεσε πως οι «πραγματικές προκλήσεις» πηγάζουν από την παρουσία της Χεζμπολάχ και τις περιφερειακές φιλοδοξίες του Ιράν.

Ανακρίσεις στη Σόφια για την έκρηξη του 2020 στη Βηρυτό

Ο Λιβανέζος δικαστής Τάρεκ Μπιτάρ βρίσκεται στην Βουλγαρία για να ανακρίνει τον ιδιοκτήτη του πλοίου που συνδέεται με την καταστροφική και πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, σύμφωνα με δικαστική πηγή. Στις 10 Δεκέμβρη, βουλγαρικό δικαστήριο αρνήθηκε την έκδοση του 48χρονου Ρωσοκύπριου Ιγκόρ Γκρεσούσκιν, ελλείψει επαρκών εγγυήσεων εκ μέρους του Λιβάνου για τη μη εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Οι λιβανικές αρχές θεωρούν ότι ο Ιγκόρ Γκρεσούσκιν είναι ο ιδιοκτήτης του πλοίου «Rhosus» που μετέφερε φορτίο νιτρικού αμμωνίου, το οποίο εκφορτώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και τοποθετήθηκε σε αποθήκη υπό ακατάλληλες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά που σκότωσε πάνω από 200 άτομα και τραυμάτισε 6.000 άλλα.

Νέα ισραηλινή επιχείρηση στη Νότια Συρία

Στο φόντο αυτών των απειλών, ισραηλινά στρατεύματα παραβίασαν για μία ακόμη φορά τα σύνορα της Συρίας και πραγματοποίησαν τρομοκρατικές επιχειρήσεις στη νότια συριακή επαρχία Κουνέιτρα και στη συνέχεια αποχώρησαν.