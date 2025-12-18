ΚΚ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Εξω η στρατιωτική μπότα των Γιάνκηδων από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική!

Σε ανακοίνωσή του μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας τονίζει πως αυτές επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις του Κόμματος ότι η επιθετικότητα της Ουάσιγκτον ενάντια στη Βενεζουέλα αποτελεί «μέρος μιας ιμπεριαλιστικής επίθεσης επαναποικιοποίησης, με στόχο την ιδιοποίηση των φυσικών πόρων του έθνους μας, εδαφών και στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων».

Τονίζει ότι «η διαταγή για "συνολικό και πλήρη αποκλεισμό" των τάνκερ που υπόκεινται σε παράνομες κυρώσεις αποτελεί ανοιχτή και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, επιδεινώνει σκόπιμα την ήδη βαθιά πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει ο λαός της Βενεζουέλας και επιβεβαιώνει τον εγκληματικό χαρακτήρα των μονομερών καταναγκαστικών μέτρων, τα οποία έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, αυτές οι εξωτερικές επιθέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί από την άρχουσα ελίτ του Νικολάς Μαδούρο ως δικαιολογία για την επιβολή αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών, ρίχνοντας το βάρος της κρίσης στην πλειοψηφία».

Και υπογραμμίζει: «Ιδιαίτερα σοβαρή και ανησυχητική είναι η ξεδιάντροπη αξίωση του Προέδρου των ΗΠΑ "στο πετρέλαιο, στη γη και στα περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας", η οποία αποτελεί το νέο επακόλουθο του Τραμπ στο Δόγμα Μονρόε και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κυριαρχία των λαών της περιοχής. Αυτή η μιλιταριστική επίθεση είχε ήδη τραγικές συνέπειες, στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό».

Το ΚΚ Βενεζουέλας «καταδικάζει έντονα τον ιμπεριαλιστικό ελιγμό της επαναποικιοποίησης που προωθείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, την πράξη διεθνούς πειρατείας που αντιπροσωπεύει η κλοπή πετρελαιοφόρων φορτωμένων με αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας, και τη ρητή απειλή λεηλασίας των περιουσιακών στοιχείων και του πλούτου του έθνους της Βενεζουέλας».

Καταλήγοντας, επιβεβαιώνει «την ιστορική μας δέσμευση στον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα και στην ενότητα των λαών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής απέναντι στις απειλές κυριαρχίας και λεηλασίας. Εξω η στρατιωτική μπότα των Γιάνκηδων από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική!».