Πέμπτη 18 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΣΡΑΗΛ
Νέες απειλές κατά του Ιράν

Διάθεση για σαμποτάρισμα μιας νέας διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έδειξε ο απερχόμενος διευθυντής της Mossad, Νταβίντ Μπαρνέα, δηλώνοντας χτες σε εκδήλωση στο Τελ Αβίβ πως το Ισραήλ έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα επανεκκινήσει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ενα εξάμηνο μετά τις απρόκλητες ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυραυλικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις (αλλά και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές), ο αρχηγός της Mossad δήλωσε ότι «η ιδέα να συνεχιστεί η ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας παραμένει στις καρδιές» των Ιρανών. Πρόσθεσε δε απειλητικά: «Το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τη διεθνή κοινότητα και να επιτύχει άλλη μια κακή συμφωνία... Δεν θα το επιτρέψουμε».

    

ΚΟΣΜΟΣ
