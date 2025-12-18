ΙΣΡΑΗΛ

Νέες απειλές κατά του Ιράν

Διάθεση για σαμποτάρισμα μιας νέας διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έδειξε ο απερχόμενος διευθυντής της Mossad, Νταβίντ Μπαρνέα, δηλώνοντας χτες σε εκδήλωση στο Τελ Αβίβ πως το Ισραήλ έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα επανεκκινήσει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ενα εξάμηνο μετά τις απρόκλητες ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυραυλικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις (αλλά και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές), ο αρχηγός της Mossad δήλωσε ότι «η ιδέα να συνεχιστεί η ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας παραμένει στις καρδιές» των Ιρανών. Πρόσθεσε δε απειλητικά: «Το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τη διεθνή κοινότητα και να επιτύχει άλλη μια κακή συμφωνία... Δεν θα το επιτρέψουμε».