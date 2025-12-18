ΛΙΒΥΗ

Διετή παράταση της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων ζητά ο Ερντογάν

Πατώντας στην αδυναμία των παράλληλων κυβερνήσεων της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης να συμφωνήσουν σε πλαίσιο και ημερομηνία διεξαγωγής βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, η κυβέρνηση του Τούρκου Προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν ζήτησε από την τουρκική Εθνοσυνέλευση τη διετή παράταση της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στο λιβυκό έδαφος.

«Η συνεχιζόμενη αδυναμία διεξαγωγής εκλογών στη Λιβύη έχει παρατείνει την πολιτική αβεβαιότητα και τα προβλήματα διακυβέρνησης, θέτοντας σε κίνδυνο την ηρεμία που επιτεύχθηκε στο έδαφος με μεγάλη θυσία και δημιουργώντας σοβαρό εμπόδιο για τη μόνιμη σταθερότητα. Αυτή η κατάσταση εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια της Λιβύης και της ευρύτερης περιοχής», αναφέρει η πρόταση της τουρκικής προεδρίας προς το κοινοβούλιο.

Το αίτημα, που φέρει την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, δικαιολογεί τη μέχρι τώρα παρουσία και δράση των τουρκικών δυνάμεων στο έδαφος της Λιβύης στη βάση «διμερών συμφωνιών ασφαλείας και στρατιωτικής συνεργασίας», αλλά και των πολυετών πολιτικών και οικονομικών διμερών σχέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή της βδομάδας ο Αγκίλα Σάλεχ, πρόεδρος της (εκλεγμένης) λιβυκής Βουλής, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, είχε αναφερθεί στο τουρκολιβυκό μνημόνιο χαρακτηρίζοντάς το «νομικά άκυρο και μη δεσμευτικό» για το λιβυκό κράτος, καθώς δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από το κοινοβούλιο.

Ο ίδιος είχε εμφανιστεί δεκτικός σε μια νέα, πολυμερή διαπραγμάτευση με Αίγυπτο, Ελλάδα και Τουρκία, με στόχο ισορροπημένο πλαίσιο οριοθέτησης, που θα διασφαλίζει τα λιβυκά κυριαρχικά δικαιώματα.