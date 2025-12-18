ΓΑΛΛΙΑ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαδήλωσαν με τρακτέρ και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο

παρατάχθηκαν χτες από τα χαράματα στοκυκλώνοντας την έδρα τουστο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που συνεχίζουν οικαταγγέλλοντας τα αδιέξοδα που τους προκαλεί η πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη των μονοπωλιακών ομίλων.

Καταγγέλλοντας ότι αυτή η πολιτική «μας οδηγεί κατευθείαν στον γκρεμό», παραγωγοί πέρασαν νωρίτερα από την έδρα του Γεωργικού Επιμελητηρίου στην κοινότητα Schiltigheim, κοντά στο Στρασβούργο.

Στην είσοδο του κτιρίου άφησαν σωρούς από λάστιχα, εκφράζοντας συμβολικά τη δυσαρέσκειά τους για την πολιτική που «ακινητοποιεί» τα μηχανήματά τους, αφού οι σοδειές τους απειλούνται πολύπλευρα.

Μεταξύ άλλων αφορμή για τις κινητοποιήσεις στάθηκαν οι οδηγίες της γαλλικής κυβέρνησης για αθρόες σφαγές ζώων, ακόμα και ολόκληρων κοπαδιών, αν εντοπίζεται έστω και ένα κρούσμα οζώδους δερματίτιδας (LSD), χωρίς καμία διασφάλιση ότι οι κτηνοτρόφοι θα αποζημιώνονται άμεσα και πλήρως για το ζωικό τους κεφάλαιο.

Παρά τις προσπάθειες της υπουργού Ανί Ζενεβάρ χτες να μοιράσει ...κατανόηση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν, αφού η κυβέρνηση αρνείται το αίτημά τους για καθολικό εμβολιασμό των βοοειδών, επιμένοντας ταυτόχρονα να ιεραρχεί τις ανάγκες της «ανταγωνιστικότητας» των μονοπωλίων, όπως κάνει και μέσα από τα έντονα παζάρια για τους όρους έγκρισης της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τη Mercosur.

Τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις, συμμετέχοντας χθες στη συγκέντρωση στο Στρασβούργο, εξέφρασαν οικαθώς αυτές εναντιώνονται τόσο στις τροποποιήσεις της πολλαπλά ένοχης για τα αδιέξοδα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) όσο και στην απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ - Mercosur, που ψηφίστηκαν προχτές στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Από το βήμα της συγκέντρωσης εξάλλου χαιρετίστηκαν οι μεγαλειώδεις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα.

«Τα μπλόκα θα παραμείνουν»

Την ίδια στιγμή, σε όλη την Αλσατία οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται.

Στη Μιλούζη, αγρότες που συγκεντρώθηκαν χτες έξω από το δημαρχείο έκαψαν τη σημαία της ΕΕ, αφού πρώτα την κατέβασαν, και την αντικατέστησαν με αυτήν των Αγροτικών τους Συλλόγων.

Την οργή των παραγωγών προκαλεί και η μεγάλη αύξηση της φορολογίας, η οποία εντείνει την επίθεση στους βιοπαλαιστές αγρότες.

Οπως δήλωναν χτες στο «France3» καλλιεργητές από τη λεκάνη των ποταμών Ρήνου - Μεζ, τα τέλη άρδευσης πρόκειται να εκτοξευτούν κατά 300% την πενταετία 2025 - 2030!

«Δικαιολογούν την αύξηση με το επιχείρημα ότι τα τέλη είναι υψηλότερα σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, αλλά στην περιοχή μας δεν έχουν καν χρηματοδοτήσει ποτέ έργα αρδευτικής εγκατάστασης», αναφέρουν. Σχετικά ρεπορτάζ σημείωναν ότι για μια καλλιέργεια δημητριακών, μεσαίας έκτασης, μόνο ο φόρος άρδευσης ανέρχεται ήδη σε 2.000 - 3.000 ευρώ τον χρόνο.

Αποκλεισμοί έγιναν χτες και στην Περιφέρεια του Παρισιού, όπου αγρότες απέκλεισαν τον οδικό άξονα στο Μερέ.

Από τη μεριά του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, στο πλαίσιο και διαβουλεύσεων για την υπεράσπιση του γαλλικού μεγάλου κεφαλαίου, δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι η Γαλλία θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε κίνηση της ΕΕ να επικυρώσει την εμπορική συμφωνία με τη Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Βολιβία, Παραγουάη, Ουρουγουάη).

Η Ιταλία και η Γαλλία έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν υποστηρίζουν σε αυτήν τη φάση την επικύρωση της συμφωνίας, ενώ υπέρ της επικύρωσής της τάσσονται Γερμανία και Ισπανία.

Από την πλευρά του ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα «προειδοποίησε» χθες ότι αν δεν οριστικοποιηθεί η συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, τότε «η Βραζιλία δεν θα υπογράψει αυτήν τη συμφωνία όσο είμαι Πρόεδρος».

Υποστηρίζοντας πως έγιναν μεγάλες παραχωρήσεις, ο Λούλα τόνισε ότι «αν πουν όχι, θα είμαστε σκληροί μαζί τους στο εξής».

Αγροτική κινητοποίηση και στο Λονδίνο

Στη Βρετανία, στο μεταξύ, πλήθος αγροτών συγκεντρώθηκε την Τρίτη στο κεντρικό Λονδίνο κατά τη συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το νέο φορομπηχτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Στάρμερ, σχετικά με τον νέο «οικογενειακό αγροτικό φόρο» κληρονομιάς.

Αυτή ήταν η τρίτη κινητοποίηση Βρετανών αγροτών από τα τέλη Νοέμβρη. Η δε «Ενωση Αγροτών Ενοικιαστών Γης» (TFA) προειδοποιεί ότι τα φορολογικά σχέδια της κυβέρνησης θα μπορούσαν να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες για τους εργάτες γης και τους αγρότες που ενοικιάζουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις από τους γαιοκτήμονες, και αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της αγροτικής γης σε Αγγλία και Ουαλία.

Οι ενώσεις αγροτών που δεν κατέχουν αλλά μισθώνουν και καλλιεργούν αγροτεμάχια ανησυχούν ότι οι ιδιοκτήτες γης μπορεί να συντομεύσουν τις μισθώσεις, να αποσύρουν τη γη τους από την αγορά ενοικίων ή να περικόψουν τις επενδύσεις.

Συνεχίζεται και η απεργία στο Λούβρο

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, συνέχιση της απεργίας αποφάσισαν χτες οι εργαζόμενοι στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, οι οποίοι τη Δευτέρα σε μαζική συνέλευση ενέκριναν κινητοποιήσεις διαρκείας.

Οπως καταγγέλλουν τα συνδικάτα, οι υπάλληλοι υφίστανται «έναν διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας» και εργασιακές συνθήκες «ολοένα και περισσότερο υποβαθμισμένες», με αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια του χώρου αλλά και των εκθεμάτων.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν επίσης αντίθετοι στην αύξηση κατά 45% της τιμής του εισιτηρίου από τα μέσα Γενάρη για τους τουρίστες που δεν είναι πολίτες χωρών - μελών της ΕΕ.