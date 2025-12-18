ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την επιθετικότητα, ανακοινώνοντας ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας

Τις απειλές ενάντια στη Βενεζουέλα κλιμακώνουν οι ΗΠΑ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ να ανακοινώνει σε ανάρτησή του ότι «διατάζω έναν συνολικό και πλήρη αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα και υπόκεινται σε κυρώσεις».

Με τις ΗΠΑ να έχουν συγκεντρώσει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ο Τραμπ πρόσθεσε απειλητικά ότι «η Βενεζουέλα περιβάλλεται πλήρως από τη μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκεντρωθεί ποτέ στην Ιστορία της Νότιας Αμερικής».

Αφήνοντας άλλωστε για λίγο τα προσχήματα που επικαλείται η Ουάσιγκτον εδώ και πάνω από 2,5 μήνες, περί «καταπολέμησης των δικτύων ναρκωτικών» (πρόσχημα με το οποίο εξαπολύει συνεχή πλήγματα εναντίον σκαφών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 90 άτομα), ο Τραμπ ανέφερε απροκάλυπτα: «Θα γίνει μόνο μεγαλύτερο το σοκ γι' αυτούς, δεν θα μοιάζει με τίποτα που έχουν δει ποτέ πριν! Μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όλο το πετρέλαιο, τη γη και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μας έκλεψαν προηγουμένως».

Επιμένοντας δε στους ισχυρισμούς ότι «το παράνομο καθεστώς Μαδούρο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο από αυτές τις κλεμμένες πετρελαιοπηγές για να χρηματοδοτήσει τον εαυτό του, την τρομοκρατία των ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, τις δολοφονίες και τις απαγωγές», χαρακτήρισε το «καθεστώς της Βενεζουέλας (...) ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Και ενώ οι ΗΠΑ ληστεύουν συστηματικά τον πλούτο των λαών της Λατινικής Αμερικής σε συνεργασία με καπιταλιστές συμμάχους τους στην περιοχή, δήλωσε προκλητικά ότι «η Αμερική δεν θα επιτρέψει σε εγκληματίες, τρομοκράτες ή άλλες χώρες να ληστέψουν, να απειλήσουν ή να βλάψουν το έθνος μας, και ομοίως δεν θα επιτρέψει σε ένα εχθρικό καθεστώς να πάρει το πετρέλαιο, τη γη ή άλλα περιουσιακά μας στοιχεία, τα οποία πρέπει να επιστραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα».

Με τον ναυτικό αποκλεισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με νέα πειρατικά ρεσάλτα σε πλοία, όπως αυτό που πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις την περασμένη βδομάδα σε τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σημειωτέον, στις αρχές Δεκέμβρη οι ΗΠΑ είχαν επίσης ανακοινώσει ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα είναι εντελώς κλειστός».

Από τη μεριά της η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τη δήλωση του Τραμπ «γκροτέσκα», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι «παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, το ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα», επιχειρώντας «να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα».

Ο υπουργός Αμυνας Βλ. Παντρίνο δήλωσε ότι «δεν μας πτοούν οι θρασύτατες και αλαζονικές απειλές των ΗΠΑ και του Προέδρου τους».

Παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί πλήρους αποκλεισμού, τουλάχιστον δύο τάνκερ που μεταφέρουν υποπροϊόντα πετρελαίου απέπλευσαν χθες από το μεγαλύτερο λιμάνι της Βενεζουέλας, το Χοσέ, σύμφωνα με δεδομένα ναυσιπλοΐας και έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA - χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητές εξαγωγής αργού και υποπροϊόντων συνεχίζονται κανονικά και ότι «τα δεξαμενόπλοια πλέουν με ασφάλεια».

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «New York Times» αναφέρει ότι μετά τις απειλές της Ουάσιγκτον πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της Βενεζουέλας συνόδευσαν εμπορικά καράβια με υποπροϊόντα πετρελαίου που απέπλευσαν από το λιμάνι Χοσέ.

Αμερικανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα είπε ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει για τη συνοδεία από πολεμικά πλοία και εξετάζει διάφορους τρόπους αντίδρασης.

Αντιδρούν Κίνα και Μεξικό

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, ζήτησε από τον ΟΗΕ «να επιτελέσει τον ρόλο του» και να αποτρέψει μια αιματοχυσία στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας πως η κυβέρνησή της είναι κατά της ξένης παρέμβασης στη Βενεζουέλα.

Η Κίνα, μέσω του ΥΠΕΞ της, Ουάνγκ Γι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βενεζολάνο ομόλογό του, Ιβάν Χιλ, τόνισε πως αντιτίθεται στον «μονομερή εκφοβισμό» χωρών και υποστηρίζει τις χώρες που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους.

Ο Ουάνγκ είπε ότι οι δύο χώρες είναι στρατηγικοί εταίροι και ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και υποστήριξη αποτελούν παράδοση στις διμερείς τους σχέσεις, προσθέτοντας πως «η Κίνα πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα καταλαβαίνει και στηρίζει τη στάση της Βενεζουέλας όσον αφορά την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της».