ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Τα μεγαλύτερα θύματα της ισραηλινής βαρβαρότητας τα παιδιά

Δεν έχουν τελειωμό τα βάσανα του Παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτός από τις βόμβες των Ισραηλινών σκοτώνει και το κρύο, με τα βρέφη και τα μικρά παιδιά που κοιμούνται σε βρεγμένα κρεβάτια να είναι τα πιο εκτεθειμένα. Αλλο ένα βρέφος, μόλις δύο βδομάδων, βρέθηκε κι αυτό - όπως και άλλα δύο πριν λίγες μέρες - κοκαλιασμένο από το κρύο.

Ο νεότερος συνολικός απολογισμός των θυμάτων στη Γάζα ανέφερε χτες 70.668 νεκρούς και 171.152 τραυματίες. Από την έναρξη της «εκεχειρίας» την οποία παραβιάζει καθημερινά το Ισραήλ έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 394 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλοι 1.075.

Οι κάτοικοι της πλημμυρισμένης Γάζας στερούνται ακόμα και τις αδιάβροχες σκηνές του ΟΗΕ, γιατί κι αυτές εμποδίζεται να εισέλθουν στην περιοχή με ευθύνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, που πιστεύει πως έτσι θα εξαναγκάσει περισσότερους Παλαιστίνιους να ξεριζωθούν. Παράλληλα διαβρώνεται το έδαφος, με αποτέλεσμα την καθημερινή κατάρρευση δεκάδων σπιτιών και κτιρίων που έχουν πληγεί από τους βομβαρδισμούς αλλά εξακολουθούν να μετατρέπονται σε πρόχειρο μέρος «φιλοξενίας» απελπισμένων εκτοπισμένων αμάχων.

Είναι χαρακτηριστική η χτεσινή δήλωση εκπροσώπου της βρετανικής ΜΚΟ «Save The Children» ότι η οργάνωση αδυνατεί από τον περασμένο Μάρτη να στείλει ουσιαστική βοήθεια στους αμάχους της Γάζας, λόγω των εμποδίων που θέτουν συνεχώς ο στρατός και η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Παράλληλα ο Καρ Τζούστεν, συμπροεδρεύων της γερμανικής χριστιανικής οργάνωσης «Joint Conference Church and Development» (εκπροσωπεί καθολικές και προτεσταντικές εκκλησιαστικές οργανώσεις), μιλώντας στο «Al Jazeera» κατήγγειλε την κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου για την απόφασή της, στις 17 Νοέμβρη, να επαναλάβει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, λόγω της υποτιθέμενης «εκεχειρίας».

Προχωράνε τα παζάρια για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Μια θέση στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για την ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας, φαίνεται ότι εξασφαλίζουν έξι χώρες μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «The Times of Israel», οι ηγέτες Αιγύπτου, Κατάρ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και Γερμανίας αναμένεται να εκπροσωπηθούν στο ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης», που θα εποπτεύσει την διαδικασία και τα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Γάζας, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν η συμμετοχή τους σε αυτόν τον φορέα θα εξασφαλίζει και τη συμμετοχή στρατευμάτων τους στη σχεδιαζόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης».

Εντείνονται οι επιδρομές στη Δυτική Οχθη

Ενα παράλληλο σκηνικό τρόμου στήνεται το ίδιο διάστημα στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Το περασμένο 24ωρο οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμάκωσαν τις στρατιωτικές εισβολές σε πόλεις και χωριά, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της πόλης Ναμπλούς, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά, ενώ δεκάδες συνελήφθησαν ως «ύποπτοι». Δεκάδες συλλήψεις αναφέρθηκαν χτες και στην πόλη Τζενίν.

Νωρίτερα, αργά το βράδυ της Τρίτης, η Τζένιφερ Λοσέτα, διπλωματική επιτετραμμένη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα επιτρέψει» στο Ισραήλ να προσαρτήσει κανένα τμήμα της Δυτικής Οχθης. Ανέφερε ακόμα πως ο Τραμπ «περιμένει τερματισμό» της βίας στη Δυτική Οχθη, και πως οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στην «ασφάλεια» του Ισραήλ και στη «σταθεροποίηση» της Γάζας (όπου ζουν πάνω από 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι άμαχοι) και της Δυτικής Οχθης, όπου ζουν περίπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Στο φόντο των δηλώσεων αυτών το Ισραήλ συνέχισε τους σχεδιασμούς για σαμποτάρισμα κάθε πιθανότητας βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, ανακοινώνοντας χτες έγκριση σχεδίων για την ανέγερση 9.000 κατοικιών για Εβραίους εποίκους στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ποινικοποίηση των καλεσμάτων για Ιντιφάντα στη Βρετανία

Η βρετανική αστυνομία αξιοποιεί την πρόσφατη επίθεση εναντίον Εβραίων στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για να δικαιολογήσει την απόφασή της να συλλαμβάνει όσους στο Ηνωμένο Βασίλειο καλούν σε παλαιστινιακή Ιντιφάντα (Εξέγερση).

Την απόφαση αυτή ανακοίνωσαν χτες ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλι, και ο ομόλογός του στο Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, τονίζοντας ότι όσοι φωνάζουν «Παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα» (αναφορά στις παλαιστινιακές εξεγέρσεις του 1987, του 1993 και του 2000) ή κρατούν πλακάτ με αυτό το σύνθημα «θα συλλαμβάνονται».

Πριν την απόφαση της βρετανικής αστυνομίας, ο αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις είχε χαρακτηρίσει τα συνθήματα υπέρ της Ιντιφάντα «παράνομα» και είχε ζητήσει «αποσαφήνιση των κανόνων».