Σήμερα το διάγγελμα Τραμπ για τα «επιτεύγματά» του

Ενώ διεύρυνε τη μαύρη λίστα χωρών των οποίων οι πολίτες απαγορεύεται να εισέλθουν στις ΗΠΑ

Διάγγελμα για τα «ιστορικά επιτεύγματα του αμερικανικού έθνους το 2025» είχε σχεδιάσει να απευθύνει σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προφανή προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκαλούν στον αμερικανικό λαό, ανάμεσα σε άλλα, η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η στεγαστική κρίση που πλήττει κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, αν και φειδωλή στις δηλώσεις της, ανέφερε πως ο Τραμπ μπορεί «να δώσει μια πρόγευση από ορισμένες αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη νέα χρονιά», η οποία είναι χρονιά εκλογική, καθώς τον Νοέμβρη του 2026 έχουν προγραμματιστεί οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές.

Απαγορεύσεις κι άλλων ξένων πολιτών στις ΗΠΑ

Νέο «μπλόκο» στις εισόδους ξένων πολιτών στις ΗΠΑ αποφάσισε χτες ο Τραμπ, προσθέτοντας στη μαύρη λίστα τις περιπτώσεις υπηκόων άλλων 7 χωρών, μεταξύ τους των Παλαιστινίων και των Σύρων.

Στο σχετικό διάταγμα αναφέρεται η επέκταση των απαγορεύσεων εισόδου στις ΗΠΑ, για να προστατευτεί «η ασφάλεια των ΗΠΑ», από Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρα, Μάλι και Νότιο Σουδάν. Παράλληλα, οι μερικοί περιορισμοί σε Λάος και Σιέρα Λεόνε μετατρέπονται σε πλήρη απαγόρευση.

Συνεχίζονται οι κόντρες ΗΠΑ - ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας

Στο μεταξύ, φωτιά έχουν πάρει τα επιτελεία της κυβέρνησης Τραμπ σε ό,τι αφορά την προάσπιση των συμφερόντων αμερικανικών τεχνολογικών μονοπωλίων από πρόστιμα και άλλα μέτρα της ΕΕ. Το αμερικανικό δίκτυο «Bloomberg» μετέδωσε χτες ότι η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με αντίποινα την ΕΕ ως απάντηση στις προσπάθειες φορολόγησης τεχνολογικών εταιρειών όπως «Accenture Plc», «Siemens AG» και «Spotify Technology SA», που θεωρούνται οι επόμενοι πιθανοί στόχοι για πρόστιμα, νέους περιορισμούς ή τέλη.

«Αν η ΕΕ και τα κράτη - μέλη της επιμείνουν να συνεχίσουν να περιορίζουν, να εμποδίζουν και να αποθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα των παρόχων υπηρεσιών των ΗΠΑ με διακριτικά μέσα, οι ΗΠΑ δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να αρχίσουν να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να αντιμετωπίσουν αυτά τα παράλογα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την Τρίτη.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν έρευνα στο πλαίσιο του Αρθρου 301 του Trade Act του 1974, η οποία θα επιτρέψει στη διοίκηση να επιβάλει εμπορικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων δασμών, ανέφερε σε αμερικανικά ΜΜΕ πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Επιπλέον, το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) ονόμασε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως οι «DHL Group», SAP SE, «Amadeus IT Group SA», «Capgemini SE», «Publicis Groupe» και «Mistral AI», οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση απολάμβαναν απρόσκοπτη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά για χρόνια.

Ο Τραμπ επικρίνει τους ψηφιακούς φόρους ως «μη δασμολογικά εμπόδια» που βλάπτουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις και έχει απειλήσει με «σημαντικούς» δασμούς σε χώρες που τους επιβάλλουν.

Από την άλλη, η ΕΕ προχώρησε στην εφαρμογή των ψηφιακών κανονισμών της, επιβάλλοντας πριν μερικές μέρες πρόστιμα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε «Apple Inc.», «Meta» και στην πλατφόρμα «X» του Ιλον Μασκ.

Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και ΕΕ βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση παζαριού με στόχο μια συμφωνία που θα επιβάλει μια ξεχωριστή μεταχείριση των αμερικανικών εταιρειών στο πλαίσιο του παγκόσμιου ελάχιστου φόρου και ένα πεδίο συνεργασίας μεταξύ εμπορικών εταίρων.