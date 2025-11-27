ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.- Την απαγόρευση της πρόσβασης παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν δεν έχουν τη συγκατάθεση των γονιών τους ζητά ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα.

ΜΠΑΝΓΚΟΚ.- Τουλάχιστον 33 είναι οι νεκροί στην Ταϊλάνδη από τις πλημμύρες που έπληξαν τα νότια της χώρας, ενώ σοβαρά επλήγησαν και γειτονικές χώρες, όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ.- Ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες εκπνέει το 2026. Την Τρίτη το βράδυ ξεκίνησε η αποστολή επιστολών προς τις 193 χώρες - μέλη ώστε να προτείνουν υποψηφιότητες, με κριτήρια την εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία και τη γνώση ξένων γλωσσών.

ΑΜΠΟΥΤΖΑ.- Το βράδυ της Τρίτης απελευθερώθηκαν 24 μαθήτριες τις οποίες είχαν απαγάγει τζιχαντιστές την περασμένη βδομάδα από οικοτροφείο της πολιτείας Κέμπι της βορειοδυτικής Νιγηρίας.