ΑΓΚΥΡΑ.- 6 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 5 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά η οποία σημειώθηκε προχτές σε κτίριο που στεγάζει εργοστάσιο παρασκευής και αποθήκη αρωμάτων στο Ντιλόβασι της βορειοδυτικής τουρκικής επαρχίας Κοτζαελί.

ΣΕΟΥΛ.- Τις σορούς 3 εργατών είχαν ανασύρει μέχρι χτες τα σωστικά συνεργεία από τα συντρίμμια ενός τεράστιου μεταλλικού πύργου λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πόλης Ουλσάν της Νότιας Κορέας. Χτες συνεχίζονταν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 4 αγνοουμένων, από τους οποίους τουλάχιστον οι 2 εκτιμάται ότι δεν είναι ζωντανοί.

ΜΟΣΧΑ - ΚΑΪΡΟ.- Ο Σ. Σοϊγκού, γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, μετέβη την Κυριακή στο Κάιρο, επικεφαλής μεγάλης κρατικής αντιπροσωπείας (μεταξύ τους και αξιωματούχων αρμόδιων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και πυρηνική ενέργεια), για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της χώρας, Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Σίσι.

ΠΑΡΙΣΙ.- Δεκτό έκανε χτες το εφετείο του Παρισιού το αίτημα του Ν. Σαρκοζί για αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση με μια σειρά περιορισμούς, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας ξεκίνησε πριν 20 μέρες να εκτίει ποινή, αφού καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας πριν τις προεδρικές εκλογές του 2007. Χαρακτήρισε την παραμονή στη φυλακή «εξουθενωτική» και «εφιάλτη».

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν περιοδική διακοπή στην ύδρευση της Τεχεράνης, λόγω του μεγάλου προβλήματος λειψυδρίας στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου κατοικούν πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα. Παράλληλα, απέρριψαν ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι το Ιράν κατάστρωνε σχέδιο δολοφονίας του πρέσβη του Ισραήλ στο Μεξικό.

ΜΑΝΙΛΑ.- Τουλάχιστον 4 νεκρούς άφησε ο υπερτυφώνας «Φουνγκ - Γουόνγκ» κατά το πέρασμά του από τις Φιλιππίνες, αναγκάζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ελάχιστα 24ωρα νωρίτερα η χώρα είχε πληγεί από τον τυφώνα «Καλμάγκι», καταγράφοντας 224 θύματα στις κεντρικές επαρχίες.

ΜΠΑΝΓΚΟΚ.- Δεκάδες ήταν οι κατατρεγμένοι που επέβαιναν σε πλοιάριο το οποίο ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ταϊλάνδης - Μαλαισίας, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη άλλου σκάφους το οποίο μετέφερε πάνω από 200 άτομα που επίσης αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών, έχουν ανασυρθεί περίπου δέκα σοροί.

ΒΑΓΔΑΤΗ.- Ξεκίνησε το Σάββατο η ψηφοφορία Ιρακινών στρατιωτικών και άλλων μελών των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας, που είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα σε ένα σύνολο 21 εκατ. Ιρακινών ψηφοφόρων. Οι βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ διεξάγονται σήμερα και θα είναι οι έκτες από την ιμπεριαλιστική εισβολή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους το 2003.