ΝΑΟΥΣΑ

Σε αναβρασμό σωματεία και φορείς ενάντια στη νέα απαξίωση του Νοσοκομείου

Με νέο συλλαλητήριο, το Σάββατο 15 Νοέμβρη στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της Νάουσας, ο λαός και οι φορείς του συνεχίζουν τον αγώνα για την υπεράσπιση του Νοσοκομείου και της δημόσιας δωρεάν Υγείας.

Στην κινητοποίηση καλούν το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», η Ενωση Ιατρών Νομού Ημαθίας, τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, «Βαρβαρέσου», Τροφίμων, Οικοδόμων, Συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ Νάουσας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ημαθίας και ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας».

Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαιρετίζουν τους εκατοντάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους, βιοπαλαιστές αγρότες, επαγγελματίες που έδωσαν μαχητικό «παρών» την περασμένη Πέμπτη στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων έξω από το Νοσοκομείο Νάουσας. Και τονίζουν: «Τώρα χρειάζεται να κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο βήμα για να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι μόνο ο λαός θα υπερασπιστεί το νοσοκομείο του, τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του και τις σύγχρονες ανάγκες του.

Σε έναν δήμο με χιλιάδες εργαζόμενους στα εργοστάσια, στα χωράφια, με νέα ζευγάρια, συνταξιούχους και απομακρυσμένα χωριά, δεν θα επιτρέψουμε καμία συγχώνευση και καμία υποβάθμιση του νοσοκομείου».

Καταγγέλλουν ότι μέσω της ενοποίησης των Νοσοκομείων του νομού (Βέροιας, Νάουσας) και τη δημιουργία ενιαίου οργανισμού η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τα σχέδιά της για την υλοποίηση του «νέου υγειονομικού χάρτη», με σκοπό την απαξίωση των περιφερειακών νοσοκομείων, όπως είναι αυτό της Νάουσας.

Προειδοποιούν ότι αν προχωρήσουν οι σχεδιασμοί το Νοσοκομείο Νάουσας θα βρεθεί αντιμέτωπο με συγχώνευση ή κατάργηση κλινικών ή τμημάτων, που προωθούνται την ώρα που ήδη ο λαός βιώνει στο πετσί του τις επιπτώσεις από το κλείσιμο της Μαιευτικής και άλλων κλινικών, με βάση τα κριτήρια και τα εργαλεία του «κόστους - οφέλους».

Θυμίζουν δε ότι υπάρχει θετική πείρα από την αγωνιστική δράση: Την περίοδο των μνημονίων μετά από μεγαλειώδη συλλαλητήρια, με το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και όλο τον λαό στον δρόμο, αποτράπηκε το κλείσιμο του Νοσοκομείου, τον Σεπτέμβρη αποτράπηκε η υποβάθμιση του νοσοκομείου από κατηγορίας Α σε Β, ενώ την περασμένη άνοιξη, κάτω από βροχή, απέτρεψαν την υποβάθμιση της Παιδιατρικής.

Και καλούν τον λαό μαχητικά μαζικά να απαιτήσει την απόσυρση της εγκυκλίου για τους νέους οργανισμούς, που οδηγεί σε ενιαίες διευθύνσεις στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Καμία σκέψη για κατάργηση - συγχώνευση κλινικών, Τμημάτων, υπηρεσιών, κλάδων στο νοσοκομείο. Οι φορείς λένε ΟΧΙ στο «νέο ΕΣΥ» της εμπορευματοποίησης, των πληρωμών, των συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων των νοσοκομείων, και απαιτούν την αποφασιστική ενίσχυση όλων των δομών Υγείας του νομού. Διεκδικούν νέους, σύγχρονους οργανισμούς νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες πρόληψης και θεραπείας και δεν θα μπαίνουν στο ζύγι του «κόστους - οφέλους» και των δημοσιονομικών ορίων και εργαλείων, όπως είναι τα DRGs.