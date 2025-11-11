Αγωνιστικές παρεμβάσεις ενάντια σε απολύσεις

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της εταιρείας «Meccanica», εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποίησε το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας διεκδικώντας την επαναπρόσληψη συμβασιούχων καταμετρητών, τους οποίους απασχολούσε για χρόνια. Παράλληλα καλεί εργαζόμενους καταμετρητές σε σύσκεψη στα γραφεία του Σωματείου 22 Νοεμβρίου, στις 10 π.μ.

Στο πλαίσιο της παράστασης έγινε συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας και ορίστηκε, για το ζήτημα αυτό, νέα συνάντηση την επόμενη βδομάδα.

Το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι ο λόγος για τη μη ανανέωση των συμβάσεων δεν είναι ότι οι εργαζόμενοι «δεν ήταν καλοί στη δουλειά τους (ίσα - ίσα η ίδια η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα όσον αφορά την απόδοσή τους)» αλλά γιατί «δεν συναινούσαν με την πολιτική της εταιρείας σε σχέση με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, τις υποχρεωτικές άδειες, τη γενικότερη κατάσταση που μας θέλει υποταγμένους».

Μάλιστα, δεν δίστασαν να απολύσουν εργαζόμενη μετά από σοβαρό εργατικό «ατύχημα». Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι οι απολύσεις έγιναν μετά τη συμμετοχή των εργαζομένων στις 24ωρες απεργίες ενάντια στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ωρο...

Το κλαδικό σωματείο καταγγέλλει μάλιστα ότι η «Meccanica», με τις ευλογίες του ΔΕΔΔΗΕ, δεν χορηγεί όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, «τρώνε» άδειες των εργαζομένων, ενώ τους βγάζουν σε υποχρεωτική άδεια όποτε το απαιτούν οι «ανάγκες της δουλειάς» κ.α. Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι βιώνουν καθεστώς απόλυτης ανασφάλειας καθώς απασχολούνται με συμβάσεις διάρκειας 1-3 ετών, εμφανίζοντας σαν «αντικειμενικούς» λόγους τους διαγωνισμούς του ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου. Ακόμα η εταιρεία προσπαθεί να επιβάλει την 6ήμερη εργασία, ενώ η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει «κόκκινο» «με τους μισθούς όχι μόνο να μένουν στάσιμοι, αλλά την ίδια στιγμή που απολύονται συνάδελφοι, οι λιγοστές νέες προσλήψεις να γίνονται με ακόμα λιγότερα λεφτά».

Στην εταιρεία «LACTEA SA»

Ως «παραιτήσεις» επιχειρεί να εμφανίσει τις απολύσεις μια ακόμα μεγάλη επιχείρηση, και συγκεκριμένα η «LACTEA SA», κάτι που καταγγέλλουν τα Συνδικάτα Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι απολύσεις «τρέχουν» τις τελευταίες μέρες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Θάσο και Κιλκίς, με τα συνδικάτα να σημειώνουν ότι η εργοδοσία πρότεινε στους εργαζόμενους να μετακινηθούν στις εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης, κάτι που εκείνοι δικαιολογημένα αρνήθηκαν, αφού οι ζωές και οι οικογένειές τους βρίσκονται στη Θάσο και στο Κιλκίς. Επιπλέον, η εργοδοσία πιέζει τους εργαζόμενους να υπογράψουν εθελούσια αποχώρηση ώστε να «γλιτώσει» την αποζημίωση.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στον υποκλάδο του γάλακτος και της παραγωγής φέτας. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως σημειώνουν τα συνδικάτα, «βιομήχανοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του γάλακτος, που προμηθεύονται γάλα εισαγωγής, βρίσκουν αφορμή για απολύσεις, πατώντας πάνω στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη ζωονόσο της ευλογιάς, τη θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων και την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου και την επιλογή της κυβέρνησης κατ' εντολή των μεγαλοβιομηχάνων του γάλακτος να μην πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί». Κάπως έτσι πληρώνουν για ακόμα μια φορά το μάρμαρο οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τροφίμων και οι μικροί κτηνοτρόφοι που έχουν καταστραφεί.

«Η πολιτική που εφαρμόζουν η ΕΕ, η κυβέρνηση, αλλά και όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα θυσιάζει τα πάντα, τις ζωές των εργαζομένων, για τα κέρδη μιας χούφτας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», είναι η απάντηση των Συνδικάτων, που προσθέτουν: «Να επωμιστούν ΕΕ - κυβέρνηση και μεγάλοι εργοδότες τα βάρη της κατάστασης που έχουν δημιουργήσει στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Δεν δεχόμαστε βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι να καταστρέφονται, εργαζόμενοι να απολύονται και οι υπεύθυνοι να ξεκοκαλίζουν "επενδυτικά κίνητρα", "Ταμεία Ανάκαμψης", πολεμικούς προϋπολογισμούς, πακέτα επιδοτήσεων και ζεστά κέρδη».

Μάλιστα, το 2024 η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αύξηση τζίρου 34% και κερδοφορία, οπότε «με βάση τους δικούς τους στόχους κερδών, αποφασίζουν να κλείσουν, πετώντας στον δρόμο δεκάδες εργαζόμενους χωρίς μάλιστα να αποζημιωθούν», τονίζουν τα συνδικάτα και καλούν τους συναδέλφους στην επιχείρηση «LACTEA» να μην υπογράψουν εθελούσιες αποχωρήσεις. «Μαζί με τα Συνδικάτα να δώσουμε τη μάχη μέχρι να αποζημιωθεί πλήρως και ο τελευταίος εργαζόμενους.

Δεν θα θυσιάσουμε τις ζωές μας για τα κέρδη τους! Απαιτούμε να αποζημιωθούν άμεσα και πλήρως όλοι οι εργαζόμενοι! Αμεσα να καταβληθεί το επίδομα αδείας του 2025», καταλήγουν.