ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Με την ορμή των πρόσφατων απεργιακών μαχών συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά»

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής.

Με κεντρικό θέμα την αποτίμηση των δύο πρόσφατων απεργιακών κινητοποιήσεων, αλλά και τη συνέχιση του αγώνα απέναντι στη αντεργατική επίθεση κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γιώργος Στεφανάκης μίλησε καταρχάς για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τη 13ωρη δουλειά και την «ευελιξία», και για τις επιπτώσεις του. Οπως είπε, πρόκειται για ένα ακόμα έκτρωμα που προστίθεται στους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας.

Η εισήγηση ανέδειξε επίσης την τεράστια επίθεση που βιώνουν οι εργαζόμενοι με την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, την εκτίναξη των ενοικίων, τις υπέρογκες δαπάνες για Ενέργεια και Υγεία.

«Τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων χτίζονται πάνω στη φτώχεια μας», τονίστηκε, ενώ συνδέθηκαν η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του κόστους ζωής με τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. «Τα 800 δισ. ευρώ που δίνονται για την πολεμική προετοιμασία κόβονται από την Υγεία, την Παιδεία και την κοινωνική προστασία», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Παρακαταθήκη οι δύο απεργίες





Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στηντων προηγούμενων μηνών. Παρά την ανοιχτή υπονόμευση από τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στις απεργίες και στις συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και στον Πειραιά, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης.

«Ειδικά στον δικό μας κλάδο, δυνάμεις όπως οι παραπάνω αποφασίζουν για τον μισθό μας και υπογράφουν μερικοί συνδικαλιστές οι οποίοι εξελέγησαν με τη στήριξη των μεγάλων ξενοδόχων. Συνδικαλιστές που έχουν άμεση σύνδεση με τους εργοδότες, όπως είναι το διευθυντικό στέλεχος του ομίλου του Ανδρεάδη και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας, όπως είναι ο Σταμούλης, άνθρωπος των ξενοδόχων της Ρόδου», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, με τον Γ. Στεφανάκη να επισημαίνει:

«Τέτοιοι είναι αυτοί που όχι μόνο υπογράφουν τον μισθό μας αλλά δεν πληρώνονται και με αυτόν τον μισθό. Τέτοιοι είναι αυτοί που τελικά τους αξιοποίησε και προφανώς τους ρεζίλεψε η Κεραμέως, που έλεγε στην ουσία ότι στο όνομα των εργαζομένων ζήτησαν με τις πράξεις τους το νομοσχέδιο, διότι είχαν υπογράψει 7ήμερο, κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης, μειώσεις μισθών, 9ωρο, κατάργηση των συνεχόμενων ρεπό κ.ά.

Αυτοί όλοι, λοιπόν, μπροστά στην προσπάθεια να οργανωθεί μαζική απεργία ενάντια σε αυτόν τον απαράδεκτο νόμο όχι μόνο δεν οργάνωσαν τίποτα, αλλά έβαλαν και εμπόδια, ώστε η απεργία να μην έχει συμμετοχή. Στην ουσία στήριξαν την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να περάσει τον νόμο με τις λιγότερες απώλειες. Γι' αυτόν τον λόγο η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΕ αλλά και αυτή της Ομοσπονδίας και μεγάλων σωματείων του κλάδου, όπως του Ηρακλείου, δεν πήραν απόφαση για απεργία».

Παρά τα σαθρά επιχειρήματα «η κυβέρνηση και οι εργοδότες δεν κατάφεραν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι η δουλειά ήλιο με ήλιο είναι πρόοδος. Δεν πέρασε το ψέμα τους», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδικάτου.

Αγωνιστική συνέχεια

Στη συνέλευση αναδείχθηκε η ανάγκη καλύτερης οργάνωσης μέσα στους χώρους δουλειάς, με συσκέψεις, συνελεύσεις, ενημέρωση και αλληλεγγύη.

Οπως υπογραμμίστηκε, «η εργοδοσία παρεμβαίνει ανοιχτά για να αποτρέψει τη συμμετοχή στις απεργίες, γι' αυτό η απάντηση πρέπει να είναι η συλλογική δράση και η επιμονή».

Στην κατεύθυνση αυτή το Συνδικάτο κάλεσε τα επιχειρησιακά σωματεία να ενεργοποιηθούν, να εγγράψουν νέους εργαζόμενους - ιδιαίτερα μετανάστες και γυναίκες - και να συγκροτήσουν νέους συνδικαλιστικούς πυρήνες σε κάθε χώρο δουλειάς.

Γι' αυτό και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη συμμετοχή της στη μεγάλη σύσκεψη Συνδικάτων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων αύριο Τετάρτη στην Αθήνα (βλ. σελ. 15).

Τέλος, αποφασίστηκε η προετοιμασία νέας 24ωρης απεργίας με ανοιχτή ημερομηνία, καθώς «μόνο με ενότητα, οργάνωση και ταξικό προσανατολισμό μπορούμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας».

Κεντρικά αιτήματα αποτελούν τα εξής: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας, κατάργηση των εργολαβικών δουλεμπορικών γραφείων, δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία, καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Και κατέληξε η εισήγηση: «'Η θα οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα μας, ή θα συνεχίσουμε να θυσιάζουμε τη ζωή μας στα κέρδη των λίγων. Ο δρόμος είναι ένας - ενότητα, αγώνας και ταξική αλληλεγγύη».

Το Συνδικάτο στήριγμα των εργαζομένων

Παίρνοντας τον λόγο οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι η συνέχεια πρέπει να δοθεί με μεγάλη αποφασιστικότητα. Επισημάνθηκε πως η παρακαταθήκη των δύο απεργιών είναι μεγάλη, καθώς έβαλαν στο προσκήνιο αιτήματα για μείωση εργάσιμου χρόνου, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, πραγματικές αυξήσεις με ΣΣΕ, λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

«Επειδή τα πράγματα είναι όπως είναι δεν σημαίνει ότι θα μείνουν όπως είναι», είπε χαρακτηριστικά εργαζόμενη στην παρέμβασή της, χρησιμοποιώντας στίχους του Μπρεχτ.

«Εχθροί της πρωτοπόρας εργατικής τάξης είναι οι εργοδότες αλλά και οι συνοδοιπόροι τους στο συνδικαλιστικό κίνημα», τόνισε εργαζόμενη από τα KFC και συνέχισε: «Δεν θα βγάλουμε ζυγαριά να δούμε πόσα κιλά εκμετάλλευση αντέχει ο εργαζόμενος, δεν συμφιλιώνονται τα συμφέροντα των εργαζομένων και των εργοδοτών. Γυρνάμε την πλάτη στις δυνάμεις μέσα στα συνδικάτα που λανσάρουν αυτές τις λογικές, όπως τη γυρίσαμε και στις δύο μεγάλες απεργίες».

«Την απεργία στο "Athens Marriott" τη δουλέψαμε για την απεργία πόστο - πόστο, με συσκέψεις ανά τμήμα, στις καμαριέρες, στις καθαρίστριες, στην υποδοχή. "Θα απεργήσουμε όλοι", ερχόταν από τους συνάδελφους, και έτσι έγινε», μεταφέρθηκε από εργαζόμενο από τον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος πήρε τον λόγο. Πρόσθεσε ότι η εργοδοσία προσπάθησε να καθησυχάσει στην αρχή, λέγοντας πως δεν θα εφαρμόσει 13ωρο, και αφού αυτό δεν έπιασε, στη δεύτερη απεργία προσπάθησαν να εξαγοράσουν τους εργαζόμενους ...με κρασιά και τυριά! «Δεν πέτυχε! Και η απεργία έγινε, και συμβάσεις παλέψαμε να ανανεωθούν, και με καινούργιους συναδέλφους ήρθαμε σε επαφή», σημείωσε ο εργαζόμενος, ενώ αναφέρθηκε και στο ότι το επιχειρησιακό Σωματείο στο «Athens Marriott» ολοκλήρωσε τις εκλογές του με μεγάλη ενίσχυση.

«Στο καζίνο της Πάρνηθας η παρέμβασή μας είναι καθημερινή για όλα τα ζητήματα των συναδέλφων», τόνισε ο Νίκος Τάκας, μέλος του ΔΣ, παίρνοντας τον λόγο. Επεσήμανε ακόμα ότι το κλαδικό Συνδικάτο έχει μπει μπροστά σε πλειστηριασμούς, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για αυξήσεις, για κάθε ζήτημα, και «αυτό έχει φέρει και την αναγνώριση στα μάτια των εργαζομένων, γι' αυτό και απήργησαν σε ποσοστό 80% - 90%», όπως και γι' αυτό στις εκλογές του επιχειρησιακού Σωματείου «οι εργαζόμενοι εμπιστεύτηκαν τις ταξικές δυνάμεις και βγάλαμε ξανά 2 έδρες στο ΔΣ».