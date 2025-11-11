ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ολοι στις συσκέψεις για τη συνέχεια και την κλιμάκωση της πάλης

Σήμερα και αύριο η καρδιά της εργατικής τάξης και των διεκδικήσέων της «χτυπάει» στους ρυθμούς των μεγάλων συσκέψεων που οργανώνονται για τον αγωνιστικό βηματισμό της επόμενης περιόδου.

«Καμία αναμονή», είναι το κάλεσμα που απευθύνουν Σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις απεργίες της 1ης και της 14ης Οκτώβρη. Και το σύνθημα αυτό γίνεται κάλεσμα οργάνωσης και αγώνα κόντρα στην προσπάθεια να γίνουν οι εργαζόμενοι «θεατές» και «παρατηρητές» των εξελίξεων.

Με το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την εργασιακή εξόντωση να έχει γίνει νόμος, στο επίκεντρο βρίσκεται η πάλη για τον εργάσιμο χρόνο, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για να μπαίνουν εμπόδια στην προσπάθεια της εργοδοσίας να επιβάλει το νέο ξεχαρβάλωμα στους χώρους δουλειάς.

Στην Αθήνα η σύσκεψη των σωματείων θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio» (Σταυροπούλου 33, πλατεία Αμερικής).

Στη Θεσσαλονίκη η σύσκεψη των σωματείων θα γίνει σήμερα Τρίτη στις 7 μ.μ. στο σινεμά «Φαργκάνη».

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο καλεί σήμερα Τρίτη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο καλεί αύριο Τετάρτη στις 6.30 μ.μ. στην ισόγεια αίθουσα των γραφείων του.

Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!

«Είναι συνέχεια της πάλης μας απέναντι στους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, που σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες ξηλώνουν όλο και περισσότερα δικαιώματά μας και μας γυρνάνε πίσω στον Μεσαίωνα. Είναι ταυτόχρονα κορύφωση των αγώνων που ξετυλίγονται σε δεκάδες κλάδους και χώρους δουλειάς για να πεταχτούν στα σκουπίδια οι αντιδραστικοί νόμοι, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», αναφέρεται στο κάλεσμα της σύσκεψης στην Αττική.

Τα σωματεία αναδεικνύουν άλλωστε ότι η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία της 14ης Οκτώβρη δείχνει και την τεράστια αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στον λαό από τα εξαντλητικά ωράρια και τους χαμηλούς μισθούς, από τη μεγάλη φοροληστεία και την ακρίβεια, από τις υπέρογκες δαπάνες για Υγεία, Πρόνοια, Εκπαίδευση, στέγαση, από τις μεγάλες θυσίες για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Μια κατάσταση που «επιδεινώνεται από την ένταση της καταστολής και τη δράση ενός - από τη φύση του εχθρικού για τον λαό - κράτους, που μας πνίγει με την μπόχα της συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος των Τεμπών».

Με την κυβέρνηση μάλιστα να ετοιμάζει τη νέα επίθεση στις ΣΣΕ, αφού επεξεργάζεται σχετικό νομοσχέδιο, και με την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ να βάζει «πλάτη» με τους διαλόγους θαψίματος των εργατικών δικαιωμάτων, τα σωματεία καλούν εδώ και τώρα να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες - οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε κάθε χώρο δουλειάς, που φέρνουν στο προσκήνιο τις ανάγκες των εργαζομένων. «Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!», είναι το κάλεσμα μάχης που απευθύνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπροστά στις συσκέψεις, θέτοντας στην πρώτη γραμμή τις διεκδικήσεις:

«- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης και της 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των "κορακιών" πάνω στο βιος του λαού.

- Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση».