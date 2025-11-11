ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ

«Εξω οι εταιρείες από τα δάση. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι των εταιρειών»

«Εξω οι εταιρείες από τα δάση. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι των εταιρειών»: Το μήνυμα αυτό στέλνουν οι δασεργάτες, προετοιμάζοντας την κλιμάκωση του αγώνα τους ενάντια στον νόμο 5106/2024, με τον οποίο ουσιαστικά εκχωρείται στις ξυλοβιομηχανίες και στους ξυλέμπορους το σύνολο της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών.

Στην πανελλαδική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Δασικών Συνεταιρισμών, συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες συνεταιρισμούς και διαμήνυσαν ότι δεν θα τους διώξουν από τα δάση και τη δουλειά τους.

Μάλιστα, ενώ υπήρχε δέσμευση για συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος, τελικά η κυβέρνηση στα κρυφά με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος υπέγραψε την πρώτη εγκύκλιο - Υπουργική Απόφαση που δρομολογεί τη διαδικασία δημιουργίας και εγγραφής στο Μητρώο των «Υβριδικών Σχημάτων», παραχωρώντας ουσιαστικά τον δασικό πλούτο στα χέρια των μεγάλων εταιρειών του κλάδου, κυρίως βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου.

Οπως είπαν οι δασεργάτες, οι εταιρείες που συμμετέχουν στα υβριδικά αυτά σχήματα πρόκειται να αποκομίσουν αμύθητα κέρδη, καθώς πέρα από τα έσοδα που θα έχουν από την εκμετάλλευση των δασών, η κυβέρνηση σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη «διαχείρισή» τους με χρήματα από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.

Ετσι, τα δάση της χώρας μετατρέπονται σε πεδία ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης, με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό όφελος των ιδιωτών.

Υπάρχει άλλωστε η πείρα από το πρόγραμμα «AntiNero», που στο όνομα της «αντιπυρικής προστασίας» έφερε στην επιφάνεια τα έργα και τις ημέρες των ιδιωτικών εταιριών. «Εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος "AntiNero" στην περιοχή μας έχουν κόψει ξύλα, τα έχουν παρατήσει, έχουν σαπίσει, έχουν υποβαθμίσει το προϊόν και χρήματα τα οποία θα γυρνούσαν πίσω στο κράτος από την πώλησή τους πήγαν χαμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Χρηστάκης, πρόεδρος της Ενωσης Δασικών Συνεταιρισμών Γρεβενών. Επιπλέον σημείωσε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα επιλέγουν να μπαίνουν σε περιοχές - φιλέτα και αυτές θα τους επιτρέπουν υψηλή κερδοφορία.

Οι συνέπειες της εφαρμογής αυτού του σχεδίου θα είναι ολέθριες, αφού θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων και στον μαρασμό τοπικών κοινωνιών, ενώ οι δασεργάτες μετατρέπονται σε ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών.

Οπως δήλωσε ο Αλέξανδρος Τσουραλάκης, πρόεδρος του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας Θράκης - Θεσσαλίας, οι εκπρόσωποι των δασεργατών αποφάσισαν τέλη Νοέμβρη να συναντηθούν με τους επικεφαλής των κομμάτων, ενώ θα υπογραφεί και το ψήφισμα με τις διεκδικήσεις τους από όλους τους δασικούς συνεταιρισμούς της χώρας. Αναμένεται δε να κλιμακώσουν τον αγώνα τους με δυναμικές κινητοποιήσεις, είτε στη Θεσσαλονίκη, έξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, είτε στην Αθήνα. «Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, δεν θα γίνουμε σκλάβοι στις εταιρείες. Θα παλέψουμε για να καταργήσουμε αυτό τον νόμο στην πράξη», τόνισε ο Αλ. Τσουραλάκης.

Οι δασεργάτες απαιτούν να αποσυρθούν και η συγκεκριμένη εγκύκλιος και όσες τυχόν είναι υπό έγκριση, να μην προχωρήσει καμία ιδιωτικοποίηση των δασών, «έξω οι εταιρείες από τα δάση». Επίσης, ενίσχυση των δασεργατών σε μέσα (αλυσοπρίονα, τρακτέρ, ζώα, άλλα μηχανήματα), για να ανταποκρίνονται στη δουλειά τους, αλλά και των Δασαρχείων σε μέσα και προσωπικό.

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ

Στη σύσκεψη παρευρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα τους και δεσμεύτηκε να προωθήσει το θέμα με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Τόνισε ότι η πολιτική αυτή προωθείται στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕ, αναδεικνύοντας πως το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που είναι αντίθετο με αυτήν τη στρατηγική.

«Σωτήρες δεν υπάρχουν», συνέχισε και πρόσθεσε: «Στη δική σας περίπτωση είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Κανένας δεν προστάτεψε τα δάση εκτός από τις αποδιαρθρωμένες Δασικές Υπηρεσίες και τους δασεργάτες. Και τώρα, που ήρθε η ώρα να βάλουν στο χέρι τα δάση, θα πρέπει να φύγετε από τη μέση. Θα είναι τελειωτικό χτύπημα».

Γι' αυτό και τους κάλεσε να έχουν «καθαρή αντίληψη του στρατηγικού στόχου του αντιπάλου σας. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια σας. Πρέπει να συσπειρωθεί ο κόσμος, με αγώνες κλιμακούμενους. Εμείς θα κάνουμε παρεμβάσεις στη Βουλή. Ομως εδώ χρειάζεται να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία, γιατί αυτό θα χτυπήσει όχι μόνο τους δασεργάτες αλλά συνολικά τον λαό. Δασεργάτες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες εργαζόμενοι, όλοι όσοι εμπλέκονται, πρέπει να γίνουν μια γροθιά. Αυτή η διαχείριση δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος».