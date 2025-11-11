ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ με σημαντική άνοδο σε ψήφους και ποσοστά

RIZOSPASTIS

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ξανά η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στην Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση του 8ου Συνεδρίου της, που με σύνθημα «Πιο μαζικά, πιο οργανωμένα στον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα!» ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Το Συνέδριο ξεχώρισε για τη ζωντάνια των συζητήσεων, την ανταλλαγή πείρας από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους και την ενίσχυση της συλλογικής γνώσης από την αγωνιστική δράση.

Στις αρχαιρεσίες μάλιστα, η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» κατέγραψε νέα σημαντική άνοδο σε ψήφους και ποσοστά, αφού πήρε 59 ψήφους και έξι έδρες συγκεντρώνοντας 41,2% έναντι 51 ψήφων και πέντε εδρών στο προηγούμενο συνέδριο. Παράλληλα εξέλεξε τέσσερις αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ αντί τριών στο 7ο Συνέδριο.

Σύμφωνα με τη ΔΑΣ, «η υπερψήφιση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στη γραμμή πάλης των δυνάμεων της ΔΑΣ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στα θετικά βήματα που μετρήθηκαν στην Ομοσπονδία, με τη ΔΑΣ στο τιμόνι της».

Οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ υπογράμμισαν ότι οι εργαζόμενοι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: Στηρίζουν τους συλλογικούς αγώνες μέσα από τα σωματεία τους, γιατί γνωρίζουν ότι οι πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα λίγων δεν αλλάζουν τη ζωή τους. Η δύναμή τους βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση και στον ανυποχώρητο αγώνα, για δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια».

Σημαντική ήταν η μείωση δυνάμεων που κατέγραψαν άλλες παρατάξεις, ιδιαίτερα η Συμμαχία (ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΚΕ), αποτυπώνοντας έτσι την καταδίκη των εργαζομένων στην πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας που στηρίζουν με διάφορους τρόπους αυτή την πολιτική και την πολιτική της ΕΕ. Η «Συμμαχία» πήρε 42 ψήφους και πέντε έδρες (έναντι 55 ψήφων και έξι έδρες στο 7ο Συνέδριο), η «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση» 13 ψήφους και μία έδρα (αντί 22 ψήφων και δύο έδρες), το «Δίκτυο Διοικητικών» 17 ψήφους και δύο έδρες, ενώ η «Ενότητα» πήρε 12 ψήφους και μία έδρα.

Η ΔΑΣ επισημαίνει πως «δεσμεύεται να συνεχίσει αποφασιστικά, να δυναμώσει τους αγώνες και να πάρει πρωτοβουλίες για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για ζωή με δικαιώματα, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού συνολικά». Και τονίζει πως η άνοδός της «μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στο δυνάμωμα της διεκδίκησης στους χώρους δουλειάς, στην ενίσχυση της αγωνιστικής δράσης, να ανοίξει τον δρόμο για νέες νίκες όλων των εργαζομένων».