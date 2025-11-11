ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ καλούν υγειονομικούς να δουλεύουν διπλοβάρδιες!

Να προσπεράσουν «την ηγετική ομάδα της ΠΟΕΔΗΝ και τα ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και έχουν επιβάλει την εργασιακή βαρβαρότητα», καλεί τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» με ανακοίνωσή της.

Οπως αναδεικνύει η «Αγωνιστικοί Συσπείρωση», η πλειοψηφία των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ ...ξεπέρασε τον εαυτό της: Οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, «ευθυγραμμισμένοι με τις επιλογές της κυβέρνησης, καλούσαν νοσηλευτικές διευθύνσεις να εφαρμόσουν διπλοβάρδιες!».

Μάλιστα «έστειλαν απόφαση με αριθμό πρωτ. 282 στο Σωματείο του ΓΝ Γιαννιτσών, η οποία προφανώς δεν είχε συζητηθεί στην Εκτελεστική Eπιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ, που καλούσε τις/τους διευθύντριες/ντες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας να εφαρμόσουν τις διπλοβάρδιες. Την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανάμεσά τους και οι υγειονομικοί, πλημμύριζαν τους δρόμους της Αθήνας και των άλλων πόλεων διαδηλώνοντας ενάντια στο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης, που νομιμοποιούσε τις 13 ώρες δουλειάς τη μέρα, οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ όχι μόνο υπερασπίζονταν τη 13ωρη σκλαβιά αλλά επικαλούνταν τη δυνατότητα παρέκκλισης που προβλέπουν το Προεδρικό Διάταγμα 88/99 και η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 93/104 ΕΚ και ζητούσαν την εξαίρεση του νοσηλευτικού προσωπικού ακόμα και από την ελάχιστη 11ωρη ανάπαυση και την υπέρβαση του 13ωρου, που, παρεμπιπτόντως, για να είναι νόμιμη προϋποθέτει ειδική ρύθμιση, η οποία όμως δεν υπάρχει!».

Επιπλέον, συνεχίζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση», «ζήλεψαν τη "χάρη" της υπουργού Εργασίας κας Κεραμέως, που ισχυριζόταν με απύθμενο θράσος ότι οι εργαζόμενοι ζητάνε να δουλεύουν 13 ώρες τη μέρα, και των συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ στον Τουρισμό και στα ξενοδοχεία, που υπογράφουν Συλλογικές Συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν 7 μέρες δουλειά τη βδομάδα μέχρι και 16 ώρες τη μέρα», ενώ στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ στις 7 Νοέμβρη «υπεραμύνθηκαν της απόφασής τους και με απύθμενο θράσος ισχυρίστηκαν ότι οι νοσηλευτές θέλουν να δουλεύουν αλλεπάλληλες βάρδιες (απόγευμα - πρωί - νύχτα), διπλοβάρδιες και πάει λέγοντας».

Καταλήγοντας ξεκαθαρίζει ότι οι νοσηλευτές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, να πάρουν τα δεκάδες και εκατοντάδες οφειλόμενα ακόμα και προηγούμενων ετών, ρεπό και άδειες, προσλήψεις προσωπικού, «αλλά γι' αυτά οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ δεν δείχνουν την ανάλογη ευαισθησία». Γι' αυτό, «καλούμε τους συναδέλφους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Να προσπεράσουν την ηγετική ομάδα της ΠΟΕΔΗΝ και τα ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και έχουν επιβάλει την εργασιακή βαρβαρότητα. Μαχητικά, συλλογικά, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις φέρνουμε στο προσκήνιο τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες, κόντρα στην πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματά μας για τα κέρδη των λίγων».