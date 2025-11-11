ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Προετοιμάζουν τον πανελλαδικό συντονισμό και εντείνουν τις διεκδικήσεις τους

Σταθμός κλιμάκωσης η πανελλαδική σύσκεψη στις 23 Νοέμβρη στη Νίκαια Λάρισας | Αποκαλυπτική η απάντηση της κυβέρνησης σε Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ για τον καταρροϊκό πυρετό

Τη μάχη για την επιβίωσή τους, κόντρα στην εξαθλίωση που τους επιβάλλει η πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, οργανώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα έχοντας στο στόχαστρό τους τη ληστεία του μόχθου τους, που περνάει μέσα από την ΚΑΠ, μέσα από σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία πληρώνουν τον λογαριασμό, αλλά και μέσα από την ανυπαρξία μέτρων πρόληψης για τις ζωονόσους, που θερίζουν κοπάδια και εισόδημα.

Οι αγρότες με τον δίκαιο αγώνα τους διεκδικούν μέτρα για να παραμείνουν στον τόπο τους, να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

Σταθμό στην κλιμάκωση του πανελλαδικού συντονισμού των κινητοποιήσεών τους θα αποτελέσει η Πανελλαδική Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη, στις 12 μ., στη Νίκαια Λάρισας, μετά από σχετική απόφαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Συσκέψεις συντονισμού και πολύμορφες δράσεις

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται στη Θεσσαλία οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι πραγματοποιώντας δεκάδες συσκέψεις, ενημερωτικές περιοδείες στα χωριά των νομών.

Παράλληλα, οι Ομοσπονδίες της περιοχής προχωρούν αυτές τις μέρες σε μεγάλες συσκέψεις συντονισμού για να συζητηθούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα και για να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Σύσκεψη.

Στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους του νομού να πάρουν μέρος στη σύσκεψη που θα γίνει αύριο Τετάρτη, στις 6.30 μ.μ. στο Θέατρο «Μαξίμ» στον Τύρναβο.

Ανάλογο κάλεσμα στους βιοπαλαιστές του νομού Καρδίτσας απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού για την Πέμπτη, που θα πραγματοποιηθεί παγκαρδιτσιώτικη σύσκεψη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στον Παλαμά.

Επίσης την Πέμπτη, στις 6.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Δευκαλίων» στην Αλλη Μεριά του Βόλου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

Το Σάββατο 22/11 το συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στην Πάτρα

Στο μεταξύ, το μεγάλο, κοινό συλλαλητήριο στην Πάτρα το Σάββατο 22 Νοέμβρη, όπως και τις συντονισμένες κατά νομούς κινητοποιήσεις προετοιμάζουν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεών τους έχει ως εξής: Αύριο Τετάρτη στις 10 π.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Αγρινίου. Μεθαύριο Πέμπτη στις 6 μ.μ. κινητοποίηση στο Αίγιο. Παρασκευή 14 Νοέμβρη στις 10 π.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Πάτρας. Πέμπτη 20 Νοέμβρη κινητοποίηση στην Ηλεία.

«Νίπτει τας... χείρας του» το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Την ίδια στιγμή που οι κτηνοτρόφοι υποφέρουν χάνοντας τα κοπάδια τους από τις ζωονόσους, η «αναρμοδιότητα» του επιλεκτικά ανίκανου αστικού κράτους αναδείχθηκε και κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στην Ηλεία.

Τη συζήτηση προκάλεσε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ και ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος, αναδεικνύοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι, με τα χιλιάδες νεκρά αιγοπρόβατα σε περίπου 80-100 εκτροφές στον νομό που δυσχεραίνουν την κατάστασή τους, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις καταβολής των επιδοτήσεων εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, το πανάκριβο κόστος κ.ά. Γι' αυτό και ο εισηγητής του ΚΚΕ απαίτησε την υλοποίηση άμεσων μέτρων, για την αποζημίωση των πληγέντων στο 100% των ζημιών τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των ζωονόσων (με ευθύνη του κράτους), τη στελέχωση των αρμοδίων κτηνιατρικών κ.ά. Υπηρεσιών με όλο το αναγκαίο προσωπικό.

Στάθηκε, επίσης, στις ευθύνες κυβέρνησης, Περιφέρειας και αρμόδιων αρχών για το γεγονός ότι ενώ ήταν γνωστή η εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού στα αιγοπρόβατα, δεν λήφθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας και αντιμετώπισης της κατάστασης με ευθύνη του κράτους, επισημαίνοντας και το υψηλό κόστος που επιβαρύνονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι (3,5 ευρώ ανά ζώο), για να εξασφαλίσουν το δυσεύρετο, πανάκριβο εμβόλιο και τα πανάκριβα εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά.

Κινούμενος στην απαράδεκτη λογική της «ατομικής ευθύνης», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, προκλητικά δήλωσε ότι οι ίδιοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι ήταν υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν ότι θα λάβουν προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (εντομοκτόνα - εντομοαπωθητικά) και τα εμβόλια. Φόρτωσε δηλαδή στους ίδιους τους βιοπαλαιστές, που βλέπουν καθημερινά να καταληστεύεται το εισόδημά τους, όπως και να καταστρέφεται το βιος τους, την ευθύνη να σωθούν, βάζοντας ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην... άδεια τσέπη τους, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από το κράτος!

Οι ίδιοι «τα άκουσαν» κιόλας από τον υφυπουργό, που δεν αναρωτήθηκε καν αν είχαν τη δυνατότητα να σηκώσουν μόνοι τους το παραπάνω βάρος, δηλώνοντας κυνικά ότι εφόσον δεν τήρησαν τα «μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας», δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η στήριξή τους από ευρωπαϊκά προγράμματα! Και με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, για ακόμη μία φορά, αναδείχθηκε ότι οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν απέναντί τους την Ευρωπαϊκή Ενωση που τους τσακίζει τη ζωή, την ΚΑΠ και τους κανονισμούς της που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομά της.

Παράλληλα, έδωσε τα... ρέστα του στην υποκρισία για το ποιο είναι το αρμόδιο υπουργείο για τη στελέχωση των αρμοδίων κτηνιατρικών κ.ά. Υπηρεσιών, παίζοντας το «μπαλάκι της ευθύνης» ανάμεσα στο ΥΠΑΑΤ και το ΥΠΕΣ, αρκούμενος να ανακοινώσει ότι προς το παρόν έχουν εγκριθεί 43 προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων, όταν οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες πανελλαδικά και στη Δυτική Ελλάδα.

Επιλεκτικά ανίκανο το αστικό κράτος

Στη δευτερολογία του ο Ν. Καραθανασόπουλος επισήμανε ότι «δεν φταίει ο κακός καιρός» για τις ζωονόσους, εξηγώντας πως το κράτος θα έπρεπε να είχε προβλέψει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Κατήγγειλε τη λογική της «ατομικής ευθύνης» που αποδόθηκε από τον υφυπουργό προς τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να είναι η ευθύνη υπόθεση ατομική». Ανέδειξε και το επιλεκτικά ανίκανο αστικό κράτος - που είναι ταχύτατα αποτελεσματικό όταν πρόκειται για την υπεράσπιση και την ικανοποίηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων - σε αντίθεση με τα ζωτικά ζητήματα που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, «παίζοντας» τον τροχονόμο σε βάρος του λαού. Κάλεσε επίσης να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων και φορέων για την πραγματοποίηση προσλήψεων στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες και επεσήμανε ότι από την πλευρά του υπουργείου, δεν ειπώθηκε τίποτα για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους.