ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα συνεχίζουν τους αγώνες τους

Με συγκεντρώσεις στην περιφέρεια, μετά απ' αυτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις τον νέο κύκλο κινητοποιήσεών τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Οι συνταξιούχοι διαδηλώνουν και απαιτούν:

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης», ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη ΤΩΡΑ.

Μέτρα για την Υγεία, με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Ανοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν Υγεία, με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και με δωρεάν παροχή φαρμάκων. Δημιουργία δημόσιων γηροκομείων κ.λπ.

Τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται οι εξής συγκεντρώσεις:

Σήμερα Τρίτη στη Λιβαδειά, στις 11 π.μ. στην κεντρική Πλατεία, οι συνταξιούχοι της Στερεάς (Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Λιβαδειά, Αταλάντη, Αμφισσα).

Αύριο Τετάρτη:

- Στην Πάτρα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου, οι συνταξιούχοι της Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Πύργος, Αμαλιάδα, Καλάβρυτα, Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία, Βόνιτσα).

- Στη Λάρισα, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, οι συνταξιούχοι της Θεσσαλίας (Λάρισα ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Τρίκαλα ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Ελασσόνα, Τύρναβος, Φάρσαλα, Σοφάδες, Καρδίτσα, Βόλος).

Την Πέμπτη 13 Νοέμβρη:

- Στην Κοζάνη, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, οι συνταξιούχοι της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Νάουσα, Εδεσσα, Βέροια, Καστοριά, Φλώρινα, Γιαννιτσά, Σκύδρα, Γρεβενά).

- Στην Τρίπολη, στις 11 π.μ. στην πλατεία Πέτρινου, οι συνταξιούχοι της Πελοποννήσου (Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Γύθειο, Ναύπλιο, Αργος, Μεγαλόπολη). Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από την Αργολίδα από τα εξής σημεία: ΟΤΕ Ναυπλίου 9 π.μ., πλατεία Νέας Κίου 9.15 π.μ. και σταθμό ΟΣΕ Αργους 9.30 π.μ.

Την Παρασκευή 14 Νοέμβρη:

- Στην Αλεξανδρούπολη, στις 10.30 π.μ. στο Πάρκο Ακαδημίας, οι συνταξιούχοι της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Καβάλα, Δράμα).

- Στις Σέρρες, στις 11 π.μ. στην πλατεία Ελευθερίας, οι συνταξιούχοι της Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πολύγυρος, Νιγρίτα, Κατερίνη).

- Στην Πρέβεζα, στις 10.30 π.μ. στα παλιά ΚΤΕΛ, οι συνταξιούχοι της Ηπείρου (Πρέβεζα, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Αρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα).

Συνέντευξη Τύπου στην Πάτρα

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην αυριανή περιφερειακή συγκέντρωση στην Πάτρα απηύθυναν μέσα από συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία), Ζακύνθου και Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεών τους, εκπρόσωποι συνταξιουχικών συλλόγων απαίτησαν μεταξύ άλλων λύσεις για τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν τα ψίχουλα της κυβέρνησης μετά από 15 χρόνια αρπαγών στις συντάξεις, όταν μάλιστα την ίδια ώρα διατίθενται δεκάδες δισ. ευρώ για την πολεμική οικονομία, την ένταση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, την ενίσχυση και στην Ελλάδα των επιχειρηματικών συμφερόντων και κερδών.

Απαίτησαν επίσης: Αμεσα μέτρα για τη στελέχωση με όλο το αναγκαίο μόνιμο υγειονομικό προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό σε όλες τις δομές δημόσιας Υγείας, να ανοίξουν εκ νέου τα Νοσοκομεία Νοσημάτων Θώρακος και 409 στην Πάτρα, δωρεάν φάρμακα για όλους τους συνταξιούχους.

Και τόνισαν ότι και με την αυριανή τους κινητοποίηση τα συνταξιουχικά σωματεία διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές), καταβολή αναδρομικών, 13η και 14η σύνταξη, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» κ.λπ.