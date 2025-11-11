Αρχαιρεσίες σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την ισχυροποίησή τους, τη βελτίωση των συσχετισμών υπέρ των εργαζομένων και της πάλης τους, κόντρα στην εργοδοσία, στο κράτος και τα στηρίγματά της.

Στην ΕΝΙΘ

Την Τετάρτη 19 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και των νοσοκομειακών επιτροπών ανά νοσοκομείο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο του κάθε νοσοκομείου, ως εξής:

Οι γιατροί του νοσοκομείου «Αγιος Δημήτριος» θα ψηφίσουν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι γιατροί από τα ΚΥ και ΤΟΜΥ της ανατολικής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο νοσοκομείο «Αγιος Παύλος» και οι γιατροί από τα ΚΥ και ΤΟΜΥ της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Παράταση στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

Λόγω αυξημένης συμμετοχής, σε παράταση οδηγούνται οι αρχαιρεσίες στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, έως την Κυριακή 16 Νοέμβρη:

Αύριο Τετάρτη (15.00 με 21.00), Σολωμού 58 (3ος όροφος), Αθήνα, Γραφεία ΣΕΤΗΠ.

Την Πέμπτη 13 Νοέμβρη (11.00 με 16.00) Μεγάλου Βασιλείου 6, Αθήνα, εταιρεία «Iron Mountain».

Το Σάββατο 15 Νοέμβρη (11.00 με 19.00), Σολωμού 58 (3ος όροφος), Αθήνα, Γραφεία ΣΕΤΗΠ.

Κυριακή 16 Νοέμβρη, (11.00 με 19.00), Σολωμού 58 (3ος όροφος), Αθήνα, Γραφεία ΣΕΤΗΠ.

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών (ΣΕΤΤΑ)

Από χθες 10 Νοέμβρη έως και την Κυριακή 23 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι εκλογές του Κλαδικού Συνδικάτου Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών (ΣΕΤΤΑ), με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

Σήμερα Τρίτη, (13.30 - 20.30) «SKROUTZ Last Mile» (Αγίας Aννης 7).

Αύριο Τετάρτη, (15.30 - 20.30), «SKROUTZ Last Mile» Παιανίας (Λεωφ. Μαρκόπουλου 5).

Την Πέμπτη 13 Νοέμβρη (7.00 - 15.30) «Speedex» Κηφισιάς (Σενέκα 24).

Η Ενωση Ελεγκτών Λογιστών (ΕΛΕΠΑ)

Εως τις 16 Νοέμβρη πραγματοποιούνται και οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΠΕΑ με πρόγραμμα:

Σήμερα Τρίτη (13.00 - 21.00), γραφεία έδρας (Κάνιγγος 27).

Αύριο Τετάρτη (13.00 - 21.00) γραφεία έδρας (Κάνιγγος 27) και (13.00 - 18.00) εταιρεία ΣΟΛ, (Φωκίωνος Νέγρη 3).

Την Πέμπτη 13 Νοέμβρη (13.00 - 21.00), γραφεία έδρας (Κάνιγγος 27).

Την Πέμπτη 13 Νοέμβρη, στη Νίκαια (13.00 - 21.00), στα Γραφεία της ΠΕΑΕΑ (Κύπρου 27 & Ηλιουπόλεως).

Την Τρίτη 11 Νοέμβρη, στη Νέα Ιωνία (15.00 - 21.00), ΚΕΠ (Πατριάρχη Ιωακείμ 4).

Την Τετάρτη 12 Νοέμβρη, στο Περιστέρι (13.00 - 21.00), Δημοτικό κατάστημα Κ30 (σταθμός Μετρό Περιστέρι - έναντι Ευαγγελίστριας).

Την Πέμπτη 13 Νοέμβρη στο Μαρούσι (13.00 - 21.00), Λεωφόρος Κηφισίας 46.

Συνέλευση στη «Vodafone - 360 Connect»

Επίσης, στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση προχωρά το Σωματείο στη «Vodafone-360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές, την Πέμπτη 13 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΓΕ (Βερανζέρου 1, 4ος όροφος).