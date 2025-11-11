Μεθοδεύσεις στις εκλογές του Σωματείου «Metro - My Market»

Σε ενίσχυση του ψηφοδελτίου της καλεί η ΔΑΣ στο Σωματείο «Metro - My Market». Οι εκλογές έχουν ξεκινήσει από χθες Δευτέρα και ολοκληρώνονται σήμερα Τρίτη, από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. στο ΚΥΒΕ Περιστερίου (Εθν. Μακαρίου 1).

Οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ καταγγέλλουν τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ ώστε να ελέγξει τη διαδικασία της ψηφοφορίας και να διαμορφώσει συσχετισμούς προς όφελος της εργοδοσίας.

Συγκεκριμένα, η ΔΑΣ καταγγέλλει αποκλεισμούς μελών του Σωματείου με τη διάτρητη διαδικασία των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, ενώ εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι σε μια σειρά καταστήματα «δέχονται πιέσεις για να ψηφίσουν το εργοδοτικό ψηφοδέλτιο, ώστε να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Εφτασαν στο σημείο, για να μη γίνει κανένα "κακό", διευθυντές και περιφερειακοί να αναγκάζουν συναδέλφους να ψηφίζουν μπροστά τους, ή και μέσα στο γραφείο τους, ώστε να ελέγχουν τι ψήφισαν».

Παράλληλα, προκειμένου να μην εκφραστεί η δυσαρέσκεια απέναντι στην εργοδοσία με την υπερψήφιση του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ, πολλοί εργαζόμενοι δεν είχαν ενημερωθεί καν για την εκλογική διαδικασία, καθώς η πλειοψηφία του ΔΣ ενημερώνει μόνο αυτούς που θέλει.

«Να τους χαλάσουμε τα σχέδια - σωματείο στα χέρια των εργαζομένων, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις», τονίζει η ΔΑΣ και προσθέτει: «Δίνουμε απάντηση με τη μαζική συμμετοχή μας, στηρίζοντας το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ. Στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι που ζουν τα ίδια προβλήματα μέσα σε καταστήματα και αποθήκες», «για ένα Σωματείο πραγματικό στήριγμα, που θα οργανώνει την πάλη, θα αντιπαλεύει τα αντεργατικά μέτρα εργοδοσίας και κυβερνήσεων, θα εκφράζει τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις, τις ανάγκες των εργαζομένων».