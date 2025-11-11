ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Απαράδεκτες οι προβλέψεις στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους

Να αμείβονται με τους ισχύοντες μισθούς και να έχουν πλήρη ασφαλιστική περίθαλψη οι εργαζόμενοι

Τις απαράδεκτες προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω της ΔΥΠΑ» φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε 50.000 ανέργους και ουσιαστικά προβλέπει την απασχόλησή τους για 6 μήνες με τον μανδύα της απόκτησης επαγγελματικής/ εργασιακής εμπειρίας.

Μάλιστα η απασχόληση είναι με ημερομίσθιο 32 ευρώ την ημέρα και 6ωρη εργασία, με μισθό δηλαδή κάτω από τον κατώτατο.

Επιπρόσθετα, οι άνεργοι που θα απορροφηθούν από το εν λόγω πρόγραμμα θα ασφαλίζονται μόνο για ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαγγελματικό κίνδυνο και δεν θα δικαιούνται συνταξιοδοτική ασφάλιση. Δεν θα δικαιούνται ούτε επίδομα ανεργίας, οικογενειακό επίδομα και επίδομα τέκνων και δεν προβλέπεται αναρρωτική άδεια. Σε περίπτωση απουσίας τους, που ανέρχεται σε 15 ημέρες το ανώτερο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα καλούνται να αναπληρώσουν τις ημέρες αυτές με επιμήκυνση του προγράμματος, ώστε να συμπληρωθούν οι 132 προβλεπόμενες ημέρες.

«Το πρόγραμμα αυτό υποκριτικά τιτλοφορείται ως πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/ εργασιακής εμπειρίας, καθώς απευθύνεται σε ανέργους άνω των 30 ετών, στο τμήμα δηλαδή των εργαζομένων που ήδη έχουν εργασιακή εμπειρία», σημειώνεται στην Ερώτηση του Κόμματος, αναδεικνύοντας:

«Ο στόχος είναι προφανής και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Παραχωρούνται εργαζόμενοι στους εργοδότες τζάμπα, αφού τον μισθό τους θα τον καταβάλλει η ΔΥΠΑ - θα καταβάλλεται δηλαδή με λεφτά των εργαζομένων - και οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, όσοι άνεργοι δεν δεχτούν να δουλεύουν για ψίχουλα ανασφάλιστοι θα έχουν και κυρώσεις».

Με βάση τα παραπάνω το ΚΚΕ ρωτά την αρμόδια υπουργό τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου:

- Να αμείβονται οι δικαιούχοι του παραπάνω προγράμματος σύμφωνα με τους ισχύοντες μισθούς και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα των εργαζομένων στους κλάδους και τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν.

- Να τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για υγεία, σύνταξη και επαγγελματικό κίνδυνο.