Νεκρός ο 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα, ένα ακόμα εργοδοτικό - κρατικό έγκλημα

Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου απαιτεί να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του «ατυχήματος» που προκάλεσε τον θάνατο του 47χρονου συμβασιούχου εργαζόμενου στην καθαριότητα του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι το πρωί της Πέμπτης (υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το απορριμματοφόρο) απεβίωσε την Κυριακή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν.

Καταγγέλλοντας το νέο έγκλημα στο «ναρκοπέδιο» των ΟΤΑ, λόγω των ελλιπέστατων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, το ΕΚ Αγρινίου επισημαίνει ανάμεσα σε άλλα: «Μέσα σε αυτές τις αρένες βρίσκονται καθημερινά οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, όμηροι των ευθυνών τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και των προηγούμενων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.), αλλά και των εκπροσώπων τους σε Περιφέρειες και δήμους. Είναι όλοι αυτοί που με τις διαχρονικές πολιτικές τους τους αφήνουν απροστάτευτους στους χώρους δουλειάς, δεν στελεχώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προστασίας της ζωής και της υγείας των εργατοϋπαλλήλων για να μειώνονται τα κόστη εργασιών, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των νεκρών εργαζομένων στον χώρο των ΟΤΑ.

Στο όνομα της εντατικοποίησης της εργασίας, της έλλειψης προσωπικού, καθημερινά σε όλους τους χώρους δουλειάς παραβλέπονται οι αντίξοες συνθήκες εργασίας και καταστρατηγούνται τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται».

Το ΕΚ Αγρινίου εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του αδικοχαμένου εργαζόμενου και τονίζει: «Η εφαρμογή στην πράξη των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας δεν αποτελεί ατομική ευθύνη των εργαζομένων αλλά αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη, των δημοτικών αρχών, που οφείλουν να παίρνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών. Ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους, όταν οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται με τις αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, επιβαρύνοντας τους όρους εργασίας των συναδέλφων.

Μόνη απάντηση που οφείλουν να δώσουν οι εργαζόμενοι και στους ΟΤΑ είναι η οργάνωση του αγώνα και η διεκδίκηση για μέτρα ασφάλειας, κόντρα στην εντατικοποίηση, στη λογική "κόστους - οφέλους", για να μη χαθεί άλλη ζωή συναδέλφου».

Νέο εργατικό «ατύχημα» στην Αρτα

Ενα ακόμα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε την Τετάρτη σε εργοτάξιο του Λούρου, στο έργο του νέου αγωγού ύδρευσης Αρτας - Πρέβεζας - Λευκάδας, που υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ με υπεργολάβους. Εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χώματα την ώρα που δούλευε μέσα στο σκάμμα για τη σύνδεση αγωγών και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Αρτας, όπου νοσηλεύτηκε.

Το Εργατικό Κέντρο Αρτας και το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλουν ότι το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της έλλειψης μέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια. Οι εργαζόμενοι, τονίζεται, δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια - 10 ώρες τη μέρα, 6 μέρες τη βδομάδα - ενώ συχνές είναι οι παραλείψεις σε θέματα συντήρησης μηχανημάτων, αντιστηρίξεων και ελέγχων.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Είχε προηγηθεί πτώση στύλου ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια εκσκαφών στην Εθνική Οδό Αρτας - Ιωαννίνων, που ευτυχώς δεν προκάλεσε θύματα. Το Εργατικό Κέντρο υπογραμμίζει ότι η ευθύνη βαραίνει τόσο την εταιρεία όσο και τις κρατικές αρχές, που με την ανοχή τους αφήνουν τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες να συνεχίζονται «για χάρη του κόστους και του χρόνου παράδοσης».

Το ΕΚ Αρτας και το Συνδικάτο Οικοδόμων απαιτούν άμεση διερεύνηση του «ατυχήματος», ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ στους οικοδόμους, γιατί «οι ζωές μας δεν μπορεί να μπαίνουν στη ζυγαριά των κερδών τους».