ΣΗΜΑ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Για τη 48ωρη απεργία τους στις 6 - 7 Νοέμβρη ετοιμάζονται οι υγειονομικοί, διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις, αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατάργηση κάθε είδους πληρωμής από τους ασθενείς αλλά και ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καλεί στο πλαίσιο της απεργίας σε συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στην Αθήνα, στις 7 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, ενώ στις 6 Νοέμβρη θα γίνουν απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΙΘ καλεί σε απεργιακή κινητοποίηση στις 11 π.μ. στο ΥΜΑΘ και στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 7/11.

Την ώρα που η κυβέρνηση δίνει νέα «δωράκια» στο κεφάλαιο και ενισχύει την επιχειρηματική λειτουργία του δημόσιου συστήματος Υγείας με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ο «Ριζοσπάστης» δίνει τον λόγο στους προέδρους των μεγαλύτερων Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών της χώρας, όπου εκπροσωπούνται χιλιάδες γιατροί.

    

