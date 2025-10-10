ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.-- O 71χρονος Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι, μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος γνωστός για τα δύσκολα μυθιστορήματά του με μεταμοντέρνα, δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα, τιμήθηκε χτες με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Τουλάχιστον 500 Εθνοφρουροί από το Τέξας αναπτύχθηκαν χτες στο Σικάγο, στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη σφοδρή αντίθεση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας του Ιλινόι (όπου ανήκει η μεγαλούπολη) και του επίσης Δημοκρατικού δημάρχου του Σικάγο.