Εκδικητικές απολύσεις στο πλαίσιο της ... ελευθερίας του εργαζόμενου

Δύο εργαζόμενες μητέρες σε μεγάλες επιχειρήσεις είδαν την ...πόρτα εξόδου λόγω απόλυσης τις τελευταίες μέρες, και αφού μάλιστα κατά σύμπτωση είχαν συμμετάσχει στην οργάνωση της απεργίας της 1ης Οκτώβρη. Δύο ακόμα περιστατικά που μέσα σε μια βδομάδα κάνουν θρύψαλα κάθε ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι τάχα οι εργαζόμενοι «ελεύθερα επιλέγουν» την «ευελιξία», ότι είναι «πιο ισχυροί από ποτέ», αφού «έχει μειωθεί η ανεργία» κ.ο.κ.

Η μία εκδικητική απόλυση καταγγέλλεται από το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Καβάλας και αφορά εργαζόμενη στην εταιρεία «Εμπορικές Επιχειρήσεις Μελελούδη».

Η εταιρεία γνωστοποίησε την απόλυση στην εργαζόμενη με τη δικαιολογία πως θα κλείσει το κατάστημα «Benetton», στο οποίο εργάζεται, όμως την ίδια ακριβώς ημέρα της απεργίας ανήρτησε αγγελία πρόσληψης πλήρους απασχόλησης για άλλο κατάστημα («PARFOIS») του ίδιου ομίλου!

Το Σωματείο σημειώνει συγκεκριμένα ότι «η εργαζόμενη, μητέρα, με δράση στο σωματείο της όλο το προηγούμενο διάστημα, ενημέρωνε τους συναδέλφους της για το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις απολύσεις εργαζομένων με το πάτημα ενός κουμπιού. Κουβέντιαζε με τους εργαζόμενους την ανάγκη να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας, να πληρώνονται στην ώρα τους - τους μισθούς, τις άδειες - και ταυτόχρονα τους καλούσε σε μαζική συμμετοχή στην πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη».

Το Σωματείο τονίζει πως «η τρομοκρατία δεν θα περάσει!» και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο Παρασκευή, στις 7 μ.μ., κάτω από τα γραφεία των επιχειρήσεων «Μελελούδη».

Το άλλο κρούσμα εργοδοτικής τρομοκρατίας καταγγέλλεται από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής και αφορά την απόλυση νέας εργαζόμενης μητέρας από την «SARMED». Γι' αυτό και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα Πέμπτη, στις 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Ελευσίνα, όπου είναι προγραμματισμένη τριμερής συνάντηση.

Με την εταιρεία και σ' αυτή την περίπτωση να επικαλείται «περικοπές», το Σωματείο υπογραμμίζει ότι η εργοδοσία εμφανίζεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της να αναζητεί προσωπικό για την ίδια θέση με την εργαζόμενη που απολύθηκε! Στην ίδια ιστοσελίδα φαίνεται να αναζητά και άλλες ειδικότητες εργαζομένων στις ημερομηνίες 4/9 και 2/9.

Και, όπως αναδεικνύει το Σωματείο, είναι ξεκάθαρο ότι «η εταιρεία με διαδικασίες fast track θέλει να ξεμπερδεύει με εργαζόμενους που έχουν δράση στα σωματεία τους, που συνδικαλίζονται (...) για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για Συλλογικές Συμβάσεις, για μέτρα υγείας και ασφάλειας».

Αλλωστε, η εργαζόμενη «καλούσε σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - τερατούργημα της κυβέρνησης για 13 ώρες. Προφανώς για την εργοδοσία αυτό ήταν ενοχλητικό και πήρε τα μέτρα της!

Αυτό όμως που δεν υπολόγισε σωστά είναι ότι η συναδέλφισσα δεν είναι μόνη της, έχει δίπλα της το σωματείο της που θα παλέψει στο πλευρό της».