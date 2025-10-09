ΝΕΟ «ΑΓΡΟΤΟΔΙΚΕΙΟ» ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

Κρεσέντο αυταρχισμού και καταστολής σε βάρος των αγροτών

INTIME NEWS

Σε ένα ακόμα κρεσέντο αυταρχισμού της κυβέρνησης, η αστυνομία προχώρησε χθες το πρωί στη σύλληψη του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, δίνοντας προκλητική συνέχεια στην προσπάθεια τρομοκράτησης και φίμωσης των αγροτών της Βοιωτίας και στην απρόκλητη καταστολή σε βάρος τους.

Τελικά λίγες ώρες αργότερα ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, κάτω από την πίεση του κινήματος, την αλληλεγγύη των συναδέλφων του βιοπαλαιστών αγροτών, των εκπροσώπων των συνδικάτων και του απλού κόσμου που συγκεντρώθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία η οποία ακόμα δεν έχει «κλείσει», ενώ με την ολοκλήρωσή της αναμένεται να παραπεμφθεί σε τακτική δικάσιμο.

Η σύλληψη του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς και το στήσιμο ενός ακόμα «αγροτοδικείου», έρχεται ως συνέχεια της καταστολής, των χημικών και των ΜΑΤ που έστειλε η κυβέρνηση το πρωί της Τρίτης απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Βοιωτίας, που θέλησαν να εκφράσουν στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην πόλη την οργή τους για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Μια απρόκλητη επίθεση απέναντι σε ανθρώπους του μόχθου που παλεύουν για την επιβίωσή τους και διεκδικούν αγωνιστικά τα δίκαια αιτήματά τους, όπως η καταβολή των ενισχύσεων που κυβέρνηση έχει «μπλοκάρει», φορτώνοντας στις πλάτες τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη της παραμονής τους στις καλλιέργειες και στα κοπάδια τους. Με την ίδια αποφασιστικότητα που στάθηκαν απέναντι στις δυνάμεις καταστολής, σπάζοντας τρεις φορές το μπλόκο τους και φτάνοντας στον χώρο όπου βρισκόταν το κυβερνητικό κλιμάκιο, οι βιοπαλαιστές αγρότες της Λιβαδειάς, οι Σύλλογοί τους και οι εκπρόσωποι του εργατικού - λαϊκού κινήματος που βρέθηκαν στο πλευρό τους, με τον ίδιο τρόπο στάθηκαν και απέναντι στο νέο χτύπημα αυταρχισμού της κυβέρνησης. Σε αγωνιστική ετοιμότητα, συγκεντρώθηκαν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση του συναδέλφου τους, κατήγγειλαν την ποινικοποίηση των αγώνων τους και την «καταδρομική» σύλληψη του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου, την ώρα μάλιστα που μιλούσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Την αποφασιστικότητα των αγροτών της Βοιωτίας να συνεχίσουν τον αγώνα τους, παρά την προσπάθεια τρομοκρατίας και καταστολής από την κυβέρνηση, τονίζει μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» ο Γιώργος Βλάχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς. «Η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει σιωπητήριο στους αγώνες μας, συλλαμβάνοντας και σέρνοντάς μας στα δικαστήρια, δεν θα περάσει. Απαιτούμε να μην αποδοθεί καμία κατηγορία σε βάρος του αντιπροέδρου του Συλλόγου. Δεν είμαστε εγκληματίες. Παλεύουμε να ζήσουμε τις οικογένειες μας. Διεκδικούμε τα χρήματα που μας χρωστά η κυβέρνηση και με δική της ευθύνη δεν πληρωνόμαστε», σημείωσε, κάνοντας γνωστό ότι ο Σύλλογος θα συνεδριάσει άμεσα για να σχεδιάσει τα επόμενα αγωνιστικά του βήματα.

Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Κώστα Κολιούση, και εκπρόσωποι συλλόγων και μαζικών φορέων της περιοχής.

Επίσης έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας βρέθηκε αντιπροσωπεία της Τομεακής Επιτροπής Λιβαδειάς του ΚΚΕ με επικεφαλής την Γραμματέα της, Λιάνα Καραβασίλη, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξη του Κόμματος και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς.