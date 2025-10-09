ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

Απάντηση με νέα απεργία όταν θα συζητιέται στην Ολομέλεια την ερχόμενη βδομάδα

Με τους βιομηχάνους, τους ξενοδόχους, τους μεγαλεμπόρους, τους εργολάβους και ιδιοκτήτες γραφείων του σύγχρονου «δουλεμπορίου» να συγχαίρουν την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης εξόντωσης και της «ευελιξίας» (βλ. σελ. 12 - 13), οι εργαζόμενοι ετοιμάζουν τη νέα τους απεργιακή απάντηση, δείχνοντας ξανά τη δύναμή τους.

Σε κλίμα μάχης και παίρνοντας τη σκυτάλη από την επιτυχημένη απεργία της 1ης Οκτώβρη, όπου δεκάδες χιλιάδες απεργοί έστειλαν στον αγύριστο την κυβερνητική προπαγάνδα και τα βάρβαρα μέτρα της εκμετάλλευσης, ετοιμάζονται για κλιμάκωση με νέα απεργία την ερχόμενη βδομάδα, όταν το νομοσχέδιο θα συζητιέται στην Ολομέλεια.

Μετά τις κινητοποιήσεις που τσαλάκωσαν τους ισχυρισμούς της, η κυβέρνηση αλλάζει το τροπάρι: Από εκεί που έλεγε ότι «οι εργαζόμενοι απαιτούν το 13ωρο», τώρα λέει ότι αυτό θα είναι μόνο ...κατ' εξαίρεση. Η νέα απεργία λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα δυνατό «χαστούκι» στην πολιτική της, αλλά και μια προειδοποίηση στην εργοδοσία ότι ακόμα κι αν ψηφιστεί το αίσχος στη Βουλή, η επιβολή του στους χώρους δουλειάς δεν θα είναι «περίπατος», αντίθετα θα συναντήσει σθεναρή αντίσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, τα σωματεία βάζουν μπροστά τις διεκδικήσεις τους για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις, για μέτρα υγείας και ασφάλειας. Για χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Στο στόχαστρο της πάλης επομένως δεν είναι μόνο το εκτρωματικό νομοσχέδιο, αλλά καθετί που τσακίζει τη ζωή του λαού: Η ακρίβεια, η φοροληστεία, ο νέος προϋπολογισμός - καρμανιόλα για το λαϊκό εισόδημα, η εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της Υγείας κ.ο.κ.

«Καμία αναμονή, τώρα απεργιακός ξεσηκωμός», είναι το σάλπισμα του αγώνα, με τις απεργιακές αποφάσεις να πληθαίνουν ώστε να «παραλύσουν» ξανά οι χώροι δουλειάς όταν το νομοσχέδιο θα συζητιέται στην Ολομέλεια.

Νέες απεργιακές αποφάσεις

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη συνεδριάσει και έχουν πάρει σχετική απόφαση για απεργία:

Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Ημαθίας, Λέσβου, Φωκίδας, Σάμου, Βόρειας Δωδεκανήσου και Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Λογιστών.

Απόφαση να προκηρύξει 24ωρη απεργία πήρε και το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα του ιδιωτικού τομέα.

Στο μεταξύ νέες απεργιακές αποφάσεις προστίθενται ώρα με την ώρα, φουσκώνοντας το αγωνιστικό κύμα στους χώρους δουλειάς. Παίρνοντας σειρά, η Ομοσπονδία Mισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου καλεί σε μαζική συμμετοχή του κλάδου σε νέα απεργία, όταν η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή για ψήφιση. Σε ανακοίνωσή της τονίζει: «Την ώρα που στον κλάδο η αξιοποίηση της τεχνολογίας έχει συμβάλει ώστε η παραγωγή να είναι πολύ μεγαλύτερη, να θυμίσουμε ότι με την κατάργηση των ΣΣΕ - που πρόβλεπαν μεταξύ άλλων και τις συνθέσεις των μηχανών, κάτι που δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή - οι μηχανές δουλεύουν με λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και παράγουν περισσότερο. Αυτό αποδεικνύει ότι το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο είναι επίκαιρο και εφικτό».

«Απορρίπτεται», είναι το μήνυμα και του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, που ξεκαθαρίζει ότι οι εκατοντάδες εργαζόμενοι από τα σούπερ μάρκετ, τα πολυκαταστήματα και τις αποθήκες που συμμετείχαν μαζικά στη μεγάλη απεργία την 1η Οκτώβρη, κόντρα στα διλήμματα και στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, επιβεβαίωσαν πως τα υπέρλαμπρα καταστήματα, οι φιγουράτες βιτρίνες, τα ταμεία και οι αποθήκες είναι άδειο κουφάρι χωρίς τη δική τους δουλειά.

Για να «νεκρώσει» το λιμάνι ετοιμάζεται ξανά το σωματείο των λιμενεργατών της COSCO (ΕΝΕΔΕΠ) και γι' αυτό οργανώνει Γενική Συνέλευση αύριο Παρασκευή, στις 2 μ.μ. στην πύλη ΣΕΜΠΟ. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά σε γενικό ξεσηκωμό απέναντι στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία», τονίζει σε ανακοίνωσή του και καλεί σε ισχυρή, μαζική, αγωνιστική απεργιακή απάντηση στο 13ωρο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση εκπληρώνοντας ένα πάγιο αίτημα της εργοδοσίας, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων.

Το Συνδικάτο Φαρμάκου ν. Αττικής καλεί επίσης σε Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 12 Οκτώβρη στις 10 π.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος). Καλεί τα μέλη του να συζητήσουν και να οργανώσουν τη νέα απεργιακή απάντηση, «για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, κόντρα στην εκμετάλλευση και στη βαρβαρότητα του πολέμου. Να διεκδικήσουμε άμεσα υπογραφή κλαδικής και επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις».

Στην Κεντρική Μακεδονία

Σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό καλούν εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της «ευελιξίας» και της 13ωρης δουλειάς, όταν έρθει για ψήφιση στη Βουλή.

Απόφαση για απεργία έχουν πάρει:

Εργατικό Κέντρο Ημαθίας, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Ημαθίας - Πέλλας, Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων Ημαθίας και Πέλλας, Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Θεσσαλονίκης, Σωματείο Εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο Εργαζομένων «Pfizer Hellas», Σωματείο Εργαζόμενων στη Χημική Βιομηχανία Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο Εργαζομένων «Deloitte», Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης.

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης οργανώνει παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, ως εξής: Αύριο Παρασκευή στις 7 μ.μ. σύσκεψη στο Καλοχώρι με εργαζόμενους στις μεταφορικές της περιοχής. Τη Δευτέρα 13 Οκτώβρη περιοδεία στο ΚΔΑΥ Θέρμης μαζί με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Την Τρίτη 14 Οκτώβρη στις 7 μ.μ. κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Συσκέψεις οργανώνονται από μέλη του ΔΣ και σε άλλους χώρους δουλειάς, οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Σε ρυθμούς απεργιακής κλιμάκωσης σε Στερεά και Εύβοια

Για αποφασιστική κλιμάκωση του αγώνα και νέα απεργιακή απάντηση προετοιμάζονται και τα συνδικάτα σε Στερεά και Εύβοια, συνεχίζοντας παράλληλα τις διεκδικήσεις σε χώρους δουλειάς.

Ηδη έχουν πάρει αποφάσεις για προκήρυξη νέας απεργίας, σε συντονισμό με συνδικάτα σε ολόκληρη τη χώρα, τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας και Φωκίδας, καλώντας τους εργαζόμενους να δώσουν συνέχεια στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της προηγούμενης βδομάδας και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μην περάσει το νομοσχέδιο της σύγχρονης σκλαβιάς.

Επίσης, σήμερα Πέμπτη συνεδριάζει το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς με θέμα την αποτίμηση της απεργίας της 1ης Οκτώβρη και τη λήψη απόφασης για νέα απεργία, ενώ για αύριο Παρασκευή έχει προγραμματιστεί αντίστοιχη συνεδρίαση του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Θήβας.

Απόφαση για απεργία έχουν πάρει στην Εύβοια το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, το Σωματείο Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Επισιτισμού και το Παράρτημα Εύβοιας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων για την κλιμάκωση του αγώνα έχουν προγραμματιστεί και για τις επόμενες μέρες, ενώ η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας καλεί σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στην αίθουσα του ΕΚ Εύβοιας.

Στην Πάτρα

Να αποσυρθεί τώρα το αντεργατικό νομοσχέδιο - τερατούργημα της κυβέρνησης για τη 13ωρη δουλειά, απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα, αποφασίζοντας 24ωρη απεργία τη μέρα που η κυβέρνηση θα το καταθέσει για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η νέα απεργία θα αποτελέσει συνέχεια αυτής της 1ης Οκτώβρη, επισημαίνει το ΕΚΠ και προσθέτει: «Η συμμετοχή από δεκάδες χώρους του κλάδου, τα εργοστάσια που σταμάτησαν την παραγωγή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη, έδειξαν πως η αντεργατική επίθεση δεν θα μας βρει με σταυρωμένα τα χέρια. Η εμπιστοσύνη στο δίκιο και στη δύναμή μας είναι αυτό που φοβούνται κυβέρνηση και κεφάλαιο, είναι αυτό που απαιτείται σήμερα για να πεταχτούν στα σκουπίδια το νομοσχέδιο - έκτρωμα και οι αντεργατικοί νόμοι όλων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Για να μη ζήσουμε σαν σκλάβοι τον 21ο αιώνα».

Επίσης τονίζει την ανάγκη τα ταξικά συνδικάτα να προετοιμάσουν και τη νέα απεργιακή μάχη, απευθύνοντας πλατύ κάλεσμα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, συνολικά στον λαό της Πάτρας να δώσουν δυναμική απάντηση με τη συμμετοχή τους στην απεργία, αγωνιζόμενοι για τις δικές του ανάγκες.

Στην ίδια κατεύθυνση, πληθαίνουν και οι αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία από συνδικάτα της Πάτρας, όπως των Φαρμακοϋπαλλήλων και των Οικοδόμων. Ταυτόχρονα το Σωματείο Φαρμακοϋπαλλήλων προχωρά σε περιοδείες ενημέρωσης των εργαζομένων σε χώρους δουλειάς σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, ενώ ανάλογο πρόγραμμα ετοιμάζουν και άλλα συνδικάτα.

Στην Κρήτη

Σε ρυθμούς προετοιμασίας της νέας απεργιακής μάχης βρίσκονται τα εργατικά σωματεία σε όλη την Κρήτη, πραγματοποιώντας συνεδριάσεις και περιοδείες σε χώρους δουλειάς. Κάλεσμα για την απεργιακή μάχη απευθύνουν μέχρι στιγμής το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και το Συνδικάτο Εργαζομένων Τροφίμων - Ποτών ν. Χανίων. Παράλληλα, το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Χανίων προκήρυξε απεργία την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.