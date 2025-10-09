ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Δεν αποδεχόμαστε καμιά υποβάθμιση του νοσοκομείου

Σε θέσεις μάχης ενάντια στα σχέδια για ενιαίο οργανόγραμμα των νοσοκομείων της Εύβοιας

Τα σχέδια της κυβέρνησης για κατάρτιση ενιαίου οργανογράμματος στα συνδιοικούμενα νοσοκομεία Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης καταγγέλλουν Σύλλογοι και φορείς του δήμου Καρύστου, τονίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στην παραπέρα αποδυνάμωση και υποβάθμιση των ίδιων των νοσοκομείων και των παροχών Υγείας προς τον λαό.

Συγκεκριμένα, προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο οργανόγραμμα «θα επιτείνει την ήδη υπάρχουσα λειτουργική αδυναμία και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεπάρκεια» σε ιατρικό προσωπικό, στη νοσηλευτική και τη διοικητική υπηρεσία.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει άμεσα σε υποβάθμιση του Νοσοκομείου Καρύστου μετατρέποντάς το ουσιαστικά σε Κέντρο Υγείας. Σχέδιο που υπάρχει από το 2012, όπου διαδοχικά οι κυβερνήσεις επιχείρησαν την άμεση υποβάθμιση του Νοσοκομείου», τονίζουν και προσθέτουν:

«Δηλώνουμε αποφασισμένοι - όπως και τότε έτσι και τώρα - να υπερασπιστούμε το Νοσοκομείο μας! Δεν αποδεχόμαστε η Υγεία μας να αντιμετωπίζεται από τους κυβερνώντες στη λογική του κέρδους και του κόστους, με δείκτες παραγωγικότητας που οδηγούν στο κλείσιμο και την υποβάθμιση».

Στον αντίποδα αυτών των εγκληματικών σχεδιασμών, οι φορείς απαιτούν την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καρύστου, σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού, κάτι που σημαίνει: Ανεξάρτητο, αυτοδιοίκητο, επαρκώς χρηματοδοτούμενο, με πλήρη στελέχωση προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού), με ολοκληρωμένες και δωρεάν παροχές Υγείας.

Πρόκειται άλλωστε για ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί μια περιοχή με 15.000 κατοίκους, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες, με μεγάλη απόσταση και κακό οδικό δίκτυο μέχρι τη Χαλκίδα. «Για αυτό οι πολύτιμες υπηρεσίες που παρέχει θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να υπάρχει η αντιμετώπιση όλων των έκτακτων περιστατικών, η πρόληψη και η δυνατότητα διενέργειας όλων των βασικών προληπτικών - διαγνωστικών εξετάσεων, η διενέργεια έκτακτων και προγραμματισμένων ορθοπεδικών και παθολογικών χειρουργείων. Να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, δημόσια και δωρεάν, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση», σημειώνουν οι φορείς της Καρύστου, που μέχρι στιγμής είναι οι εξής:

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου - ΚΥ Καρύστου, Εμπορικός Σύλλογος, Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού, Εμπορικός Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Στυρέων, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος, Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Νότιας Καρυστίας, Μελισσοκομικός Σύλλογος «Δημήτρης Ρήγας», Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παράρτημα Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Σύλλογος Συνταξιούχων. Επίσης, οι Σύλλογοι Γονέων: ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Γυμνασίου, 1ου Δημοτικού. Και οι: Κινηματογραφική Λέσχη, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας, Ιππικός Σύλλογος.

«Οχι» και από τον Σύλλογο του Νοσοκομείου Χαλκίδας

Την κατηγορηματική του αντίθεση απέναντι στις προτάσεις για ενιαίο οργανόγραμμα και συγχώνευση των Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης με αυτό της Χαλκίδας εκφράζει και ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας.

«Οι αλλαγές αυτές δεν αναβαθμίζουν τις δημόσιες δομές Υγείας, αντίθετα στοχεύουν στη μείωση του κόστους και στη μετακίνηση προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτονται κενά. Αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την υγειονομική φροντίδα των πολιτών. Οι κάτοικοι θα αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, οι ιδιώτες θα επωφελούνται, ενώ τα δημόσια νοσοκομεία θα αποδυναμώνονται. Η εμπειρία από τις υποβαθμισμένες δομές της Βόρειας Εύβοιας το αποδεικνύει», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος, τονίζοντας ότι «αντί για συγχωνεύσεις απαιτούμε ενίσχυση με προσωπικό, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, οργανογράμματα που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής».

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ

Τις ανακοινώσεις των Συλλόγων και Φορέων του δήμου Καρύστου και του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας κατέθεσαν ως Αναφορά στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Επίσης τα σχέδια του υπουργείου Υγείας για ενιαίο οργανόγραμμα στα τρία νοσοκομεία καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ, καλώντας τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής να αποτρέψουν και αυτή τη φορά με τον αγώνα τους την παραπέρα υποβάθμιση των δημόσιων δομών Υγείας.