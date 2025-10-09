ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Προετοιμάζεται κινητοποίηση στο Μεσολόγγι

Τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους απασχόλησαν τη μαζική σύσκεψη που πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης στο Νεοχώρι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, από κοινού με τους Αγροτικούς Συλλόγους Νεοχωρίου και Κατοχής.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την καθυστέρηση καταβολής των ενισχύσεων με τους αγροτοκτηνοτρόφους να πληρώνουν το «μάρμαρο» του «σκανδάλου» του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και η εξάπλωση της ευλογιάς οδήγησαν και στην απόφαση για κινητοποίηση τη Δευτέρα 13 Οκτώβρη στις 11 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα του νομού στο Μεσολόγγι.

Οπως αναφέρθηκε και στη σύσκεψη, η κατάσταση που δημιουργείται στα χωριά είναι εκρηκτική, ενώ η καθυστέρηση των επιδοτήσεων έρχεται να την οξύνει κι άλλο, εντείνοντας τη γενικευμένη ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής κ.ά. ζητήματα.

Επιπλέον, η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης της ευλογιάς κ.α. ζωονόσων με ευθύνη της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπηρεσιών, έχει οδηγήσει σε αφανισμό ολόκληρα κοπάδια. Επισημάνθηκε ότι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά τα ζώα τους σε περιοχές όπως το Μποχώρι και η Ναύπακτος, λόγω της ευλογιάς.

Εκτιμάται ότι στις παραπάνω περιοχές έχουν απομείνει ελάχιστες κτηνοτροφικές μονάδες, από τις δεκάδες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, με το πλήγμα να είναι ιδιαιτέρως μεγάλο στους μικρότερους κτηνοτρόφους που βλέπουν ότι πλέον δύσκολα μπορούν να επανέλθουν ξανά.

Από τους κτηνοτρόφους απαιτήθηκε να προχωρήσουν με ευθύνη του κράτους εμβολιασμοί για όλα τα κοπάδια, να ενισχυθούν ταυτόχρονα όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που για την Αιτωλοακαρνανία αριθμούν μόνο 6 κτηνιάτρους για όλο τον νομό (!) με χιλιάδες ζώα σε εκατοντάδες μονάδες.

Και από την Ομοσπονδία επισημάνθηκε επίσης το αίτημα για 100% αποζημιώσεις σε όλους τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στήριξης όσων κτηνοτρόφων έχουν υποστεί ζημιές με ζωοτροφές κ.ά. μέτρα, αλλά και, μεταξύ άλλων, να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας χωρίς επιβάρυνσή τους, με κρατική ευθύνη.

Μαχητική κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων στην Ηλεία

Στο μεταξύ, σε δυναμική μηχανοκίνητη πορεία ξεκινώντας από τον κόμβο Αγίου Γεωργίου και καταλήγοντας στην Περιφερειακή Ενότητα προχώρησαν χτες το πρωί βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας και Συλλόγων τους.

Απαίτησαν, μεταξύ άλλων, άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, όπως του καταρροϊκού πυρετού που έχει πλήξει ιδιαίτερα τον νομό με ευθύνη του κράτους και των αρμόδιων Υπηρεσιών, αλλά και αποζημιώσεις στο 100% των πληγέντων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Και από την παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας Θανάση Βομπίρη, στον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας επισημάνθηκαν επιπλέον οι βαριές ευθύνες όλων των έως και σήμερα κυβερνήσεων για την υλοποίηση της πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, που αφανίζει ουσιαστικά τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, που την ίδια ώρα που φορτώνονται τα «σκάνδαλα» τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ευθύνονται γι' αυτά, βρίσκονται και ανοχύρωτοι μπροστά σε κάθε φυσικό φαινόμενο, νόσο του φυτικού και ζωικού τους κεφαλαίου.

Αποφασίστηκε επιπλέον να πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση αύριο Παρασκευή στις 11 π.μ. ξανά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ημέρα που έχει προγραμματιστεί και σύσκεψη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των ζωονόσων.