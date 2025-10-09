Ποιος αντέχει 13 ώρες «κρεμασμένος» στο μαδέρι;

Το νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων και των μεγαλοεργοδοτών, επισήμανε ο Γιάννης Αναγνώστου, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής για το αντεργατικό νομοσχέδιο.

Σημείωσε ότι αυτό το συμπέρασμα βγαίνει και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των εργοδοτών που προηγήθηκαν (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ), οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, όπως ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ που ομολόγησε κυνικά ότι η κυβέρνηση έλαβε υπόψιν της τις προτάσεις τους, αλλά βγήκαν και παραπονούμενοι ζητώντας περισσότερο «εκσυγχρονισμό»!

Το θετικό στοιχείο του νομοσχεδίου για τον ΣΕΒ, που είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους με τη μη προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τις υπερωρίες, εξήγησε ο Γιάννης Αναγνώστου, σημαίνει εκατομμύρια επιπλέον κέρδη για τα αφεντικά και για τους εργαζόμενους μείωση της σύνταξης, του δωροαδειόσημου αλλά και μειωμένα έσοδα για τον ΕΦΚΑ.

Ο Γ. Αναγνώστου υπογράμμισε ότι «ενώ η κυβέρνηση παίρνει συγχαρητήρια από τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι έχουν απορρίψει το νομοσχέδιο - έκτρωμα γιατί ζούμε σε μία εποχή που η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης μπορεί να φέρει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στους εργαζόμενους και όχι να γυρίζουμε πίσω ολόκληρες δεκαετίες και μάλιστα με τους μισθούς πείνας και την ακρίβεια που επικρατεί, να μην μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στην κάλυψη των βασικών αναγκών μας».

Ειδικότερα για τον κλάδο των Κατασκευών και της Οικοδομής, ο Γ. Αναγνώστου σημείωσε ότι με βάση το 13ωρο, ένας οικοδόμος θα ξεκινά στις 7 το πρωί και θα τελειώνει μετά τις 13 ώρες δουλειάς, που δεν θα είναι επιλογή, αλλά επιβολή εκ μέρους του εργοδότη, στις 8 το βράδυ.

«Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει στον κλάδο της οικοδομής ένας εργαζόμενος να είναι πάνω στο μαδέρι για 13 ώρες, όταν ακόμα 8 και 9 ώρες δουλειάς είναι πολλές;», ρώτησε την κυβέρνηση και υπογράμμισε ότι σήμερα, με τις 8 ώρες δουλειάς, τα περισσότερα εργατικά «ατυχήματα» γίνονται στο τέλος της βάρδιας, στη διάρκεια των υπερωριών, γιατί οι εργαζόμενοι είναι κουρασμένοι.

Τόνισε ότι για τους εργαζόμενους το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχει τίποτα θετικό, είναι απαίτηση των μεγαλοεργοδοτών. Για τα υπόλοιπα κόμματα, εκτός κυβέρνησης, σημείωσε πως έχουν βάλει το χεράκι τους για το αντεργατικό πλαίσιο που ήδη ισχύει, όπως την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Εφερε ως παράδειγμα την υπογραφή δύο ΣΣΕ από την Ομοσπονδία Οικοδόμων την τελευταία τριετία, τις οποίες όμως η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να τις κάνει υποχρεωτικές για να εφαρμοστούν, επικαλούμενη τον ισχύοντα νόμο.

Καταλήγοντας, τόνισε την ανάγκη οι εργαζόμενοι και ο λαός να δώσουν δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση με τη συμμετοχή τους στην απεργία που θα εξαγγελθεί σύντομα ενάντια στο νομοσχέδιο.