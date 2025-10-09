Κόλαφος για τις συνέπειες της «ευελιξίας» και των ξεχειλωμένων ωραρίων

Συγκεκριμένα στοιχεία μετέφερε στην ακρόαση η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

RIZOSPASTIS

Αποκαλυπτική για τον βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και τις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή και στα δικαιώματα των εργαζομένων ήταν η τοποθέτηση της Παναγιώτας Ρόζου, προέδρου του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, στη διαδικασία ακρόασης φορέων χθες στη Βουλή. Αναλυτικά κατέθεσε τα εξής:

Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ό,τι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της ανθρωπότητας.

Η κατάργηση του 8ωρου και η επέκταση της 13ωρης εργασίας και σε έναν εργοδότη, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 78 ώρες εργασίας τη βδομάδα, θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία τους, έχοντας ως συνέπεια την αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων» και των επαγγελματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, η ημερήσια εργασία διάρκειας 6 έως 8 ωρών θεωρείται ιδανική για τη διατήρηση της καλής υγείας και της ασφάλειας του εργαζόμενου. Η εφαρμογή επαρκών διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας συμβάλλει επιπλέον στη μείωση του σωματικού και ψυχολογικού φόρτου. Η συστηματική εργασία 13 ωρών ημερησίως θεωρείται επικίνδυνη και ανθυγιεινή.

Πλήθος μελετών, όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τεκμηριώνουν τις επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των εργαζομένων από τις πολλές ώρες εργασίας. Η υπέρβαση του ημερήσιου ορίου των 8 ωρών εργασίας συνδέεται άμεσα με την αύξηση των παρακάτω κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων:

- Εργατικών «ατυχημάτων», σοβαρών και θανατηφόρων.

- Καρδιαγγειακών νοσημάτων (υπέρταση, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά).

- Ψυχικών διαταραχών όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική εξουθένωση.

- Μυοσκελετικών προβλημάτων.

- Διαταραχών του ύπνου και κόπωσης.

- Εξάντλησης του ανοσοποιητικού συστήματος - μεγαλύτερης ευπάθεια σε λοιμώξεις.

- Πονοκεφάλων, χρόνιας κόπωσης, ζαλάδων.

- Συναισθηματικής εξουθένωσης (burnout).

- Διαταραχών διάθεσης και αυξημένης ευερεθιστότητας.

- Μείωσης της ικανοποίησης από τη ζωή και την εργασία.

- Μείωσης της συγκέντρωσης και της πνευματικής διαύγειας.

- Αύξησης λαθών και ατυχημάτων στον χώρο εργασίας.

Η εργασία 13 ωρών ημερησίως συνεπάγεται:

- Περιορισμό του προσωπικού χρόνου και των κοινωνικών σχέσεων.

- Επιβάρυνση της οικογενειακής ζωής.

- Μειωμένο χρόνο για φυσική άσκηση, ψυχαγωγία ή χαλάρωση.

- Υποβάθμιση συνολικά της ποιότητας ζωής.

Το πραγματικό υπόβαθρο των «ατυχημάτων» και των επαγγελματικών ασθενειών

Η εντατικοποίηση της εργασίας, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς, οι ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση των επαγγελματικών κινδύνων, είναι το πραγματικό υπόβαθρο των εργατικών «ατυχημάτων» και των επαγγελματικών ασθενειών.

Αλλωστε οι τραυματισμοί, οι ασθένειες από την κόπωση και τα εργατικά «ατυχήματα» καταγράφονται ιδιαίτερα σε υπερωριακό χρόνο ή σε χρόνο υπερεργασίας, ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης, ενώ την ίδια ώρα οι ελεγκτικές αρχές αποστελεχώνονται.

Σύμφωνα την Εκθεση Απολογισμού, το 2024 αναγγέλθηκαν σχεδόν 17.359 εργατικά «ατυχήματα» και από αυτά τα 48 ήταν θανατηφόρα, ενώ δεν περιλαμβάνονται και δεν καταγράφονται τα παθολογικά και τα τροχαία, όπως επίσης τα εργατικά «ατυχήματα» στα ορυχεία και στον κλάδο των ναυτεργατών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, στη χώρα μας καταγράφεται μόλις το 30% - 40% των εργατικών «ατυχημάτων».

Επαγγελματικές ασθένειες

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΕU-OSHA), στην Ευρώπη το 98% των θανάτων στην εργασία οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες και το 2% σε εργατικά «ατυχήματα», όμως στην Ελλάδα δεν δηλώνονται επαγγελματικές ασθένειες.

Σύμφωνα με τον ΕU-OSHA, οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα υπολογίζονται σε περίπου 2.500 τον χρόνο!

Συστηματική απαξίωση της Επιθεώρησης Εργασίας

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η συστηματική απαξίωση της Επιθεώρησης Εργασίας, που εκφράζεται με τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές.

Η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας είναι σήμερα πλήρως υποστελεχωμένη, με ελλείψεις σε επιθεωρητές, διοικητικό προσωπικό και οδηγούς, αφού «είμαστε σχεδόν το 50% από τον προβλεπόμενο αριθμό το 2000 και ο μέσος όρος ηλικίας των επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας είναι περίπου 55 ετών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκθεσης Απολογισμού του 2024 της Επιθεώρησης Εργασίας, ο αριθμός των επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας μειώθηκε περαιτέρω, στους 233, από 243 που ήταν το 2023. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας αναλογεί να ελέγξει 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενους!

Στο νομοσχέδιο έρχεται να προστεθεί το άρθρο 59, το οποίο υποβαθμίζει αυθαίρετα τους γιατρούς της Επιθεώρησης Εργασίας από διευθυντές ΕΣΥ σε βαθμό Β'.

Από το 2017 οι γιατροί αμείβονται με κατηργημένες διατάξεις (ν. 3205/2003, καταργηθείσες με τον ν. 4472/2017), με αποτέλεσμα το παράνομο «πάγωμα» κάθε μισθολογικής εξέλιξης, κατά παράβαση του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος. Η πολιτεία όχι μόνο αγνοεί αλλά νομοθετεί πλέον την άνιση μεταχείριση, αποτρέποντας κάθε ενδιαφέρον νέων γιατρών και οδηγώντας σε περαιτέρω υποστελέχωση (10 γιατροί για 21 θέσεις πανελλαδικά).

Παραμένουν χωρίς επίδομα οι επιθεωρητές

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, στο άρθρο 54 προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους εργοδότες ή εκπροσώπους αυτών ή τρίτους που παρεμποδίζουν τον έλεγχο των επιθεωρητών και ασκούν βία, είτε λεκτική είτε σωματική, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι οι επιθεωρητές Εργασίας εκτίθενται σε κινδύνους κατά τη διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι υπ' αρ. 377/7.10.2021 και 391/13.5.2022 γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας περιλαμβάνουν και τους επιθεωρητές Εργασίας ως δικαιούχους, δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ για τη χορήγησή του στους επιθεωρητές. «Εν ολίγοις, πέρα από τους πλείστους κινδύνους όπου εκτιθέμεθα για την ασφάλεια και την υγεία μας (κίνδυνοι έναντι πτώσης, ηλεκτρικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι από κινούμενα μηχανικά στοιχεία των εξοπλισμών εργασίας, κίνδυνοι από έκθεση σε χημικούς, βιολογικούς, φυσικούς παράγοντες κ.λπ.), προστίθενται και οι κίνδυνοι που προέρχονται από την πιθανή άσκηση βίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας και απειλούν τη σωματική μας ακεραιότητα, την ψυχική μας υγεία και. τέλος, ίσως και την ίδια μας τη ζωή!».