ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Οι αγρότες δεν τρομοκρατούνται, κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές!

Την αλληλεγγύη της στους αγρότες της Βοιωτίας εκφράζει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, καταγγέλλοντας τον εντεινόμενο αυταρχισμό της κυβέρνησης, η οποία «τους αντιμετωπίζει ως εγκληματίες αντί να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική της, όπως η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει απέναντι σε αγρότες και κτηνοτρόφους, το τεράστιο κόστος παραγωγής και οι εξευτελιστικές τιμές, που μας διώχνουν από τα χωράφια και την παραγωγή».

Καταγγέλλει επίσης «την ένταση της ποινικοποίησης των αγώνων μας, την απαράδεκτη ενέργεια να συλληφθεί ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς για την προχθεσινή κινητοποίηση, που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια, με τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία, τα δικαστήρια, να σταματήσουν οι δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών».

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι «τα σχέδιά τους θα αποτύχουν, όπως έχουν αποτύχει χρόνια τώρα. Οσο η πολιτική τους θα μας οδηγεί στη φτώχεια και στο ξεκλήρισμα, τόσο μαζικότερους αγώνες θα κάνουμε, είναι συνδικαλιστικό μας δικαίωμα κατακτημένο με θυσίες και αγώνες».

Και απευθυνόμενη στην κυβέρνηση απαιτεί: «Δώστε λύσεις εδώ και τώρα, χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των 660 εκατομμυρίων ευρώ που χρωστάτε σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους. Κάτω τα χέρια από τους αγρότες, δεν μας φοβίζετε, δεν μας σταματάτε».