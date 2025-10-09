Αγωνιστική «υποδοχή» του υπουργού Υγείας σήμερα στο «Θριάσιο»

Με αγωνιστική «υποδοχή» απαντά στη σημερινή κυβερνητική φιέστα - επίσκεψη του υπουργού «Εμπορίου Υγείας» Αδ. Γεωργιάδη το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Θριάσιο», καλώντας σε συγκέντρωση στις 5 μ.μ. όλους τους εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για ένα ακόμα κάλεσμα αγώνα «για ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, που θα καλύπτει πλήρως τις λαϊκές ανάγκες και θα εξασφαλίζει μόνιμη εργασία με πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους».

Αφορμή για τη φιέστα είναι τα 20 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Εγκαυμάτων, με την κυβέρνηση και τη διοίκηση του Νοσοκομείου να οργανώνουν τη φιέστα «για να "ξεπλύνουν" τις ευθύνες μεγαλοεπιχειρηματιών για τα θανατηφόρα εργατικά "ατυχήματα" (π.χ. ΠΕΤΡΟΛΑ, "Motor Oil") και την τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση και επιβάρυνση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής», αναφέρει το Σωματείο.

«Τη φιέστα θα αξιοποιήσει ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας για να επαναλάβει την άθλια προπαγάνδα περί δήθεν "αναβάθμισης του ΕΣΥ", ενώ προωθείται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και συνεχίζονται η μείωση των μονίμων εργαζομένων (από 78.220 τον Ιανουάριο 2020 σε 71.684 τον Αύγουστο 2025), οι ιδιωτικοποιήσεις και η εργασιακή ομηρία χιλιάδων συμβασιούχων συναδέλφων», σημειώνεται στο κάλεσμα, με το Σωματείο να προσθέτει:

«Αμφιβάλλουμε αν ο υπουργός Υγείας θα επισκεφτεί τις ΜΕΘ και ΜΑΦ, όπου παραβιάζεται ακόμα και η ανεπαρκής Υπουργική Απόφαση για τη στελέχωσή τους και στους εργαζόμενους της ΜΕΘ Κέντρου Εγκαυμάτων οφείλονται 1.900 ημέρες ανάπαυσης. Τις υποστελεχωμένες ΜΤΝ και ΤΕΙ, τις κλινικές όπου 2 ή 3 νοσηλευτές έχουν την ευθύνη για 30 και περισσότερους ασθενείς (και 50 ασθενείς στην Ορθοπεδική). Τα ΤΕΠ, όπου το προσωπικό "τρέχει και δεν φτάνει" λόγω και της επιβολής πρόσθετων πρωινών εφημεριών, και τα Χειρουργεία - Αναισθησιολογικό, όπου στους εργαζόμενους οφείλονται 4.000 ημέρες ανάπαυσης, ενώ λόγω της έλλειψης προσωπικού λειτουργούν μόνο 7 από τις 13 χειρουργικές αίθουσες».