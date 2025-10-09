ΣΤΟ ΚΕΝΟ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Κατέπεσε το απαράδεκτο κατηγορητήριο σε βάρος της Αφροδίτης Ρέτζιου

Αθώα κρίθηκε η πρώην πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, στην πρώτη περίπτωση δίκης με βάση τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων

Με πάταγο κατέπεσε τοκαθώς κρίθηκε αθώα από το Πρωτοδικείο Αθηνών στη δίκη που έγινε χθες, 5 χρόνια μετά την παραπομπή της.

Υπενθυμίζεται ότι η συνδικαλίστρια νοσοκομειακή γιατρός κατηγορούνταν για «απείθεια» και «παρακώλυση συγκοινωνιών» (!) επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις» των αστυνομικών «όταν της υπεβλήθη σύσταση να μην καταλάβουν οι διαδηλωτές το οδόστρωμα» κατά τη διάρκεια κινητοποίησης της ΟΕΝΓΕ, σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία κ.ά. στο υπουργείο Υγείας.

Οπως υπογράμμισε η Αφροδίτη Ρέτζιου από το εδώλιο, ήταν η πιο δύσκολη θητεία (από τις 3 στις οποίες ήταν πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ), λόγω της πανδημίας, και η απόφαση για την κινητοποίηση πάρθηκε ομόφωνα από το ΓΣ της Ομοσπονδίας, ενόψει ενός ακόμα κύματος αναζωπύρωσης της COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη χαλάρωση των μέτρων λόγω του τουρισμού. «Ζητούσαμε μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος Υγείας, καθώς γνωρίζαμε την τραγική κατάστασή του, προειδοποιώντας για τη σφοδρότητα του δεύτερου πανδημικού κύματος, και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε».

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που εισήχθη στο δικαστήριο με άσκηση ποινικής δίωξης βάσει του αντιδραστικού νόμου Χρυσοχοΐδη, αμέσως μετά την ψήφισή του το 2020, για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο συνδικαλιστές, πρωτοπόρους εργαζόμενους, με απώτερο σκοπό την καταστολή και την τρομοκράτησή τους.

«Οπως διαμορφώθηκε το κατηγορητήριο, ήταν μια προσπάθεια να δοκιμαστεί η απαγόρευση, η οποία επιβλήθηκε με τον νόμο του 2020, επιδιώκοντας να έχει ένα προηγούμενο, ελπίζοντας σε μία καταδίκη. Το δικαστήριο αθώωσε την πρώην πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ και η εκτίμηση είναι ότι αυτός ο νόμος αντικειμενικά θα πάει στην αχρήστευση», δήλωσε ο Ιορδάνης Προυσανίδης, συνήγορος υπεράσπισης της Αφρ. Ρέτζιου.

Ο δε Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο οποίος κατέθεσε και ως μάρτυρας υπεράσπισης, τόνισε: «Οι νοσοκομειακοί γιατροί και εκείνη την ημέρα, όπως και πολλές φορές, αλλά ειδικά εκείνη την περίοδο, λόγω του κορονοϊού και των σοβαρών ελλείψεων στο σύστημα Υγείας, έπρεπε - επέβαλλε η θέση τους να είναι στον δρόμο. Να απαιτήσουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να απαιτήσουν αυξημένα μέτρα στελέχωσης και ενίσχυσης του συστήματος Υγείας, που και τότε δοκιμαζόταν σκληρά. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα είμαστε παρόντες ως Ομοσπονδία όποτε το απαιτεί η συνθήκη, κάθε φορά όπου υπάρχει πρόβλημα. Και δεν πρόκειται στημένα κατηγορητήρια να κάμψουν τους μαχόμενους νοσοκομειακούς γιατρούς».

Στο πλευρό της Αφρ. Ρέτζιου στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν αντιπροσωπείες της ΟΕΝΓΕ, που είχε προκηρύξει και στάση εργασίας, της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και Σωματείων Εργαζομένων από Νοσοκομεία της Αττικής, όπως του «Θριασίου», του «Ευαγγελισμού» και της Νίκαιας.