Ομοβροντία στήριξης στο νομοσχέδιο από τις εργοδοτικές ενώσεις

Eurokinissi

Δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών ενώσεων κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Η πλήρης συμφωνία τους με τις αντεργατικές διατάξεις για τη διευθέτηση και τη 13ωρη εργασία, την ευέλικτη προσέλευση, τον χρόνο προετοιμασίας και τις fast track προσλήψεις - απολύσεις αποδεικνύει περίτρανα πως το έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ είναι γραμμένο από τα δικά τους χέρια, βγαλμένο από την αγωνία τους για την ένταση της εκμετάλλευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι όποιες «διορθωτικές» παρατηρήσεις τους ήταν τέτοιες που κάνουν ακόμα χειρότερες τις διατάξεις για τους εργαζόμενους, προμηνύοντας τη λυσσαλέα επίθεση που θα εξαπολύσουν αν εφαρμοστεί, αλλά και τα επόμενα νομοσχέδια της σημερινής και των επόμενων κυβερνήσεων.

Ετσι λοιπόν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), αφού τόνισε την ανάγκη για «ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας» η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τόνισε πως «το εν λόγω νομοσχέδιο απαντά σε αρκετές από τις παραπάνω πτυχές».

Από πλευράς του, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) τόνισε πως η συμπερίληψη των προτάσεων των εργοδοτών του κλάδου στο σχέδιο νόμου που αφορούν τη δήλωση των αδειών αλλά και για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας «καταδεικνύουν διάθεση διαλόγου, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) χαρακτήρισε τις ρυθμίσεις του «ως επί το πλείστον ιδιαίτερα θετικές».

Η τοποθέτηση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στο νομοσχέδιο ήταν ότι «έχει θετικό πρόσημο και αυτό είναι αντίληψη του συνόλου του εμπορικού κόσμου της χώρας», ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) τόνισε πως «το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλωστε, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και στην εναρμόνισή της με το σύγχρονο κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον».

Οπως το ζήτησαν

Ετσι με βάση τη συζήτηση η κυβέρνηση δεν σταμάτησε να δέχεται τα συχαρίκια των εργοδοτών, καθώς η «ευελιξία» θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα:

- Για το άρθρο 4 το οποίο προβλέπει προσλήψεις fast track με διάρκεια έως και 48 ώρες, επομένως και τις ανάλογες απολύσεις με τον «φερετζέ» της «λύσης εργασίας», «θετικό μέτρο» χαρακτηρίστηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

- Για τα άρθρα 7 και 8 που αφορούν την επέκταση του εργάσιμου χρόνου έως και 13 ώρες και την επέκταση της διευθέτησης έως και 12 μήνες, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) δήλωσε πως «η πρόβλεψη για ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας και η δυνατότητα διευθέτησης σε μεγαλύτερη χρονική βάση από μία εβδομάδα έως και ένα έτος, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις των ευρωπαϊκών Οδηγιών, δίνει αφενός στις επιχειρήσεις εργαλεία προσαρμογής σε περιόδους αιχμής, αφετέρου σε εργαζόμενους τη δυνατότητα να μπορούν να οργανώσουν τον χρόνο τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους».

Επαυξάνοντας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) ζήτησε να υπάρχει η δυνατότητα ...ανάκλησης του εργαζόμενου ακόμα και μετά τη λήξη της βάρδιας για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) δήλωσε επίσης «υπέρ των δεκατριών ωρών στον ίδιο εργοδότη», ενώ επιστράτευσε και το επιχείρημα της «έλλειψης προσωπικού» σε επιχειρήσεις όπως σε Ρόδο, Κρήτη και άλλες τουριστικές περιοχές, οπότε ανενόχλητα ζήτησε να ξεζουμίζονται οι υπάρχοντες εργαζόμενοι.

- Το άρθρο 73, που προβλέπει την κατάργηση των προσαυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από όρους που προβλέπονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις λεγόμενες «οικειοθελείς εργοδοτικές παροχές», χαιρέτισαν σύσσωμοι οι εργοδοτικοί φορείς. Κι αυτό γιατί όχι μόνο μειώνεται το λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος», αλλά παράλληλα γίνεται ένα ακόμα απευθείας χτύπημα στις ΣΣΕ.

Ανοιξε η όρεξη

Δεν έφταναν μόνο τα παραπάνω, αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσαν τόσο στη δημόσια διαβούλευση, όσο και στη συζήτηση στην επιτροπή, έδειξαν ότι η όρεξή τους έχει ανοίξει για τα καλά.

Συγκεκριμένα:

- Για το άρθρο 10 που προβλέπει τη διάλυση της ενιαίας θερινής άδειας: Θετικό πρόσημο, χαρακτηρίζοντας ορθή την ευελιξία, έδωσε ο ΣΕΒ, ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων πρότεινε να μπορούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να κάνουν κατάτμηση της άδειας με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες.

- Για το άρθρο 22 που αφορά την ψηφιακή κάρτα, την «ευέλικτη προσέλευση» και τον «χρόνο προετοιμασίας», δηλαδή την περισσότερη απλήρωτη δουλειά, είχαν ακόμα μεγαλύτερη ...έμπνευση. Ετσι λοιπόν για την «ευέλικτη προσέλευση» και τον «χρόνο προετοιμασίας» η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί τα 10 λεπτά χρόνο προετοιμασίας «πολύ λίγα» και πρότεινε περαιτέρω αύξησή τους. Υπενθυμίζεται πως με βάση το νομοσχέδιο ο χρόνος προετοιμασίας δεν προσμετράται στον χρόνο εργασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ενωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης. Ο δε Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας ζήτησε αύξηση στα 15 λεπτά, ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) ζήτησε αύξηση χρόνου προετοιμασίας στα 30 λεπτά.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) το ...απογείωσε, ζητώντας ο χρόνος προετοιμασίας να εξισωθεί με αυτόν της βιομηχανίας.

- Το άρθρο 33 δίνει τη δυνατότητα να διευρύνεται περαιτέρω - μάλιστα εντελώς αυθαίρετα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση - ο αριθμός των ιατρικών ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα γιατρού Εργασίας. Το συγκεκριμένο χαρακτηρίστηκε «θετικό μέτρο» από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, μιας και έτσι βρίσκει τρόπο να εξασφαλίσει περισσότερη «ασυλία». Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας χαρακτήρισε μη αναγκαία την ύπαρξη γιατρών Εργασίας και τεχνικών ασφαλείας σε επιχειρήσεις 20-50 εργαζόμενων, όχι γιατί δεν συμβαίνουν εργατικά «ατυχήματα» ...αλλά γιατί είναι μια κοστοβόρα για τις επιχειρήσεις διαδικασία, γι' αυτό και πρότεινε οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση.

Τέλος, η Ενωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ), που «εμπορεύεται» χιλιάδες εργαζόμενους μέσω δουλεμπορικών και εργολαβικών σχέσεων, θεώρησε πολυτέλεια οι εργαζόμενοι να εξετάζονται από γιατρούς Εργασίας και του άμεσου και του έμμεσου εργοδότη και πρότεινε η ευθύνη να μετακυλιστεί στον έμμεσο εργοδότη.