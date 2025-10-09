ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Απαίτησε την άμεση στήριξη των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων

Ενταση του αγώνα ενάντια στην ΚΑΠ της ΕΕ που τους εκτοπίζει από την παραγωγή και τους αφήνει αβοήθητους στις ζωονόσους

Παρέμβαση στη συζήτηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, υπογράμμισε πως «οι Ελληνες κτηνοτρόφοι είναι σε αναβρασμό, αφού έχουν αφεθεί αβοήθητοι μπροστά στην ευλογιά αιγοπροβάτων» και πρόσθεσε πως «απαιτούμε άμεσα μέτρα στήριξής τους από ΕΕ και κυβέρνηση, εμβολιασμό των ζώων».

Τόνισε πως «οι προσαρμογές της ΚΑΠ χειροτερεύουν τη θέση των βιοπαλαιστών αγροτών της Ελλάδας επιταχύνοντας την εκτόπισή τους από την παραγωγή και την καταλήστευσή τους από τους ομίλους. Αυτό είναι το "όραμα" της ΕΕ.

Μέσω της "ενιαίας αγοράς" μια χούφτα μονοπωλίων κερδοφορούν και εκτινάσσουν τις τιμές στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στα λιπάσματα, επιβάλλουν τιμές κάτω του κόστους στα αγροτικά προϊόντα. Πέφτει άφθονο χρήμα σε "επενδύσεις" αγροτοβιομηχάνων, ψαλίδισμα σε αποζημιώσεις φυσικών καταστροφών για μικροπαραγωγούς».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε πως «στο έδαφος της ΚΑΠ αναπτύσσονται σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια των προηγούμενων, παραφούσκωσε αυτό το απόστημα. Ομως, είναι οι ενισχύσεις της ΚΑΠ - αποσυνδεδεμένες από την πραγματική παραγωγή και με κριτήριο την έκταση - που σπρώχνουν σε συγκέντρωση της παραγωγής στα μονοπώλια, και με φαινόμενα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ πιέζουν τους αγροτοκτηνοτρόφους να συναινέσουν στην αντιλαϊκή πολιτική».

Καταλήγοντας ανέδειξε πως «οι βιοπαλαιστές με τους συνεχιζόμενους αγώνες τους μπορούν να στριμώξουν κυβέρνηση και ΕΕ. Απαιτούν να μην χρεωθούν τα κλεμμένα οι πραγματικοί παραγωγοί, αφορολόγητο πετρέλαιο, μειωμένες τιμές ρεύματος, εφοδίων, νερού, εγγυημένες τιμές πώλησης των προϊόντων τους που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση».