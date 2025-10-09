ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

Η πλήρης επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο - έκτρωμα της επέκτασης της 13ωρης δουλειάς και της απογείωσης της «ευελιξίας» είναι παραγγελία της εργοδοσίας ήρθε από τη χθεσινή ακρόαση φορέων στη Βουλή. Μετά και τη δημόσια διαβούλευση, για άλλη μια φορά, αποδείχθηκαν τα ψέματα που τσαμπουνάει εδώ και μήνες το υπουργείο Εργασίας, και η ίδια η υπουργός, ότι τάχα το νομοσχέδιο «το ζητούν οι εργαζόμενοι».

Μάλιστα, παρά τη μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να καλέσει σε ακρόαση φορείς που στην πλειοψηφία τους ήταν εργοδοτικοί (βιομήχανοι, ξενοδόχοι, μεγαλέμποροι κ.ά.) την ίδια ώρα που απέκλειε άλλους φορείς, π.χ. εκπροσώπους γιατρών Εργασίας και εργατικά σωματεία, η παραπάνω αλήθεια αναδείχθηκε με τον πιο γλαφυρό τρόπο.

Αυτήν τη μεθόδευση άλλωστε κατήγγειλε εξαρχής ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ του Κόμματος, ο οποίος για άλλη μια φορά στρίμωξε την υπουργό Εργασίας - η οποία επέμενε ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει απόλυση με sms - διαβάζοντας ξανά το σχετικό απόσπασμα, με την υπουργό να δίνει την ...απάντηση ότι το sms για τη λύση σύμβασης εργασίας δεν αποτελεί απόλυση!

Τι έδειξε συγκεκριμένα η ακρόαση; Οτι ούτε μια συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων δεν βρήκε να πει ένα θετικό σημείο στο νομοσχέδιο. Αντίθετα, αποκάλυψαν τον πραγματικό στόχο του νομοσχεδίου, που είναι να στηρίξει την κερδοφορία των ομίλων μέσα από το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου και το χτύπημα στον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων.

Από την άλλη μεριά η υποδοχή που επιφύλαξαν το σύνολο των εκπροσώπων των εργοδοτικών ενώσεων ήταν πανηγυρική. Ολες οι εργοδοτικές ενώσεις εξήραν το έκτρωμα που τους δίνει επιπλέον εργαλεία για να μετατρέπουν σε λάστιχο τις ζωές των εργαζομένων, αλλά και όλες ζήτησαν το «κάτι παραπάνω», όπως ήδη είχαν κάνει στη διάρκεια της διαβούλευσης.

Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει σήμερα την τοποθέτηση - κόλαφο για την κυβέρνηση από τους επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, αφού με συγκεκριμένα στοιχεία αποκάλυψαν ότι το νομοσχέδιο θα εντείνει την επίθεση στην ίδια τη ζωή των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Και από την άλλη παρουσιάζει τις νέες απαιτήσεις των εργοδοτών, που παίρνουν «φόρα» από το νομοσχέδιο, προδιαγράφοντας έτσι και τα επόμενα «επεισόδια» της δουλειάς - λάστιχο.