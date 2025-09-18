ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ.- Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ινδικό κρατίδιο Ουταρακάντ (Ιμαλάια) μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζει τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού σε μια χώρα που ανεβαίνει σε μία από τις υψηλότερες θέσεις της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας. Λασπόνερα κατέκλυσαν καταστήματα, δρόμους και σπίτια σε πόλεις της περιοχής, όπου στοιχειώδη αντιπλημμυρικά έργα φαίνεται ότι ήταν ανύπαρκτα.

ΜΟΣΧΑ.- Οι εργαστηριακές εξετάσεις των δειγμάτων που λήφθηκαν από τον πρώην ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, δείχνουν ότι δηλητηριάστηκε στη φυλακή της Σιβηρίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, δήλωσε η χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια. Τους εργαστηριακούς ελέγχους πραγματοποίησαν δύο διαφορετικά εργαστήρια του εξωτερικού και αμφότερα κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, σύμφωνα με την Ναβάλναγια.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει μια νέα απόφαση από την Τράπεζα της Αγγλίας για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Στην εκτέλεση ενός άνδρα που κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ προχώρησαν χτες οι ιρανικές αρχές. Το όνομα του θανατοποινίτη ήταν Μπαμπάκ Σαχμπαζί.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν χτες κατά την επίθεση παραστρατιωτικών στην πολιορκημένη πόλη Φάσερ στο δυτικό Σουδάν. Η Φάσερ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη στο Νταρφούρ η οποία παραμένει υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου.