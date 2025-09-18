ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ - ΙΝΔΙΑΣ»

«Να εστιάσουμε σε αξιόπιστους εταίρους» λένε οι Βρυξέλλες

«Τώρα είναι καιρός να εστιάσουμε σε αξιόπιστους εταίρους και να διπλασιάσουμε τις σχέσεις που είναι ριζωμένες σε κοινά συμφέροντα και καθοδηγούνται από κοινές αξίες», δήλωσε χτες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την παρουσίαση της Στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη «Εταιρικής Σχέσης ΕΕ - Ινδίας».

Με φόντο την όξυνση αντιθέσεων εντός του ευρωατλαντικού άξονα και τα όλο και πιο περίπλοκα παζάρια μεταξύ Βρυξελλών - Ουάσιγκτον, η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι «με τη νέα μας στρατηγική, εξελίσσουμε τη σχέση μας με την Ινδία στο επόμενο επίπεδο. Αναπτύσσοντας το εμπόριο, την επένδυση και την κινητικότητα ταλέντων. Ενισχύοντας την κοινή μας οικονομική ασφάλεια. Εμβαθύνοντας τη βιομηχανική συνεργασία μας στην άμυνα».

Επεσήμανε δε ότι «η Ευρώπη είναι ήδη ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας και έχουμε δεσμευτεί να οριστικοποιήσουμε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA) μέχρι το τέλος του χρόνου. Η Ευρώπη είναι ανοιχτή για μπίζνες. Και είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε στο κοινό μας - με την Ινδία - μέλλον».

Η δε επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, είπε ότι η Ινδία είναι σήμερα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία «και παράλληλα ζωτικός εταίρος για την ΕΕ».

Βασικοί άξονες που ιεραρχούνται για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων είναι οι εξής: «Ευημερία και βιωσιμότητα», μέσα από ενίσχυση του εμπορίου και των διμερών επενδύσεων. «Τεχνολογία και καινοτομία», μέσα από την υποστήριξη κρίσιμων αναδυόμενων τεχνολογιών. «Ασφάλεια και άμυνα», με προτεραιότητα τη συνεργασία σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας. «Συνδεσιμότητα και ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας», όπως η προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Τέλος, «διευκόλυνση παραγόντων που σχετίζονται με την ενίσχυση της κινητικότητας δεξιοτήτων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση και αποτυπώνοντας τις υπαρκτές αντιθέσεις και «δυσκολίες», η Κάλας είπε πως «υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε με την Ινδία. Στις συζητήσεις υπάρχουν προβλήματα, αλλά και προτάσεις. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις αμοιβαία επωφελείς, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και μαστίγιο και καρότο».

Ο δε Μάρος Σέφτσοβιτς, επίτροπος αρμόδιος για το Εμπόριο, είπε ότι «από την αρχή ήταν γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές» με την Ινδία, αλλά οι Βρυξέλλες επιθυμούν να εστιάσουν στο πεδίο της συνεργασίας που μπορεί να υπάρξει.

Κινεζικό «φρένο» σε αγορές τσιπ της «Nvidia»

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC - ρυθμιστική αρχή διαδικτύου) έδωσε εντολή σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας να σταματήσουν να αγοράζουν τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της αμερικανικής «Nvidia», αλλά και να ακυρώσουν υπάρχουσες παραγγελίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», πρόκειται για εξέλιξη που αφορά καταρχάς τις εταιρείες «ByteDance» και «Alibaba», που καλούνται στο εξής να τερματίσουν δοκιμές και παραγγελίες του RTX Pro 6000D. Πρόκειται για το νεότερο τσιπ AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την κινεζική αγορά, αλλά το πρακτορείο «Reuters» μετέδωσε ότι μέχρι τώρα έχει σημειώσει μέτρια ζήτηση.

Θυμίζουμε ότι στο μεταξύ η Κρατική Υπηρεσία για τον Ελεγχο της Αγοράς στην Κίνα (SAMR) ανακοίνωσε την ενεργοποίηση ενός πλαισίου εμβάθυνσης της έρευνας κατά της «Nvidia» για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις.

Ολα αυτά ενώ προχτές, στο πλαίσιο των παζαριών ΗΠΑ - Κίνας, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αναβάλλει έως τις 16 Δεκέμβρη την εφαρμογή ενός νόμου του 2024 που απαιτεί την εκποίηση της κινεζικής ιδιοκτησίας του TikTok στις ΗΠΑ.

Ετσι, ο κινεζικός όμιλος ByteDance αποκτά προθεσμία έως τότε για να οριστικοποιήσει συμφωνία μεταβίβασης των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων της «TikTok» σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες.

ΗΠΑ: Μείωση επιτοκίων από τη Fed

Στο μεταξύ η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μετά και από πολύμηνες πιέσεις του Προέδρου Ντ. Τραμπ, αποφάσισε χτες να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση επιτοκίων μετά από πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις που τα είχαν κρατήσει αμετάβλητα, εξέλιξη που εκδηλώνεται μετά τα πρόσφατα στοιχεία για αναιμική ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.

Ο επικεφαλής του ΔΣ της Fed, Τζ. Πάουελ, περιγράφοντας τα «ζόρια» στην αμερικανική καπιταλιστική οικονομία και τη διαχείρισή της έκανε λόγο για «δύσκολη κατάσταση» για τη Fed, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι στον πληθωρισμό είναι ανοδικοί ενώ οι κίνδυνοι στην απασχόληση καθοδικοί.

Σε ό,τι αφορά τους δασμούς, είπε πως θα έχουν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο αλλά «μπορεί επίσης ο αντίκτυπος να είναι πιο επίμονος, και αυτό είναι ένας κίνδυνος που θα πρέπει να διαχειριστούμε».