Αγωνιστικά ραντεβού σε πάνω από 200 πόλεις, ενώ φουντώνουν παζάρια για τη διαμόρφωση νέων μέτρων προς στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου, ειδικά σε κλάδους που προτάσσει η πολεμική οικονομία

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά σήμερα στη Γαλλίακ.λπ., καθώς νέες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε πάνω απόόλης της χώρας, με απεργιακές και άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις ενάντια στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης μέσα από το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μπαϊρού που «έπεσε», αλλά και τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για να συνταχθεί και να εγκριθεί νέος προϋπολογισμός.

Στην επίτευξη συμβιβασμών απαραίτητων για να επιταχυνθούν νέες ανατροπές και μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτεί η ανταγωνιστικότητα του γαλλικού μεγάλου κεφαλαίου αποσκοπούν και οι επαφές που συνεχίζει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. Χτες ο νέος πρωθυπουργός συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), η οποία μετά τη συζήτησή τους δήλωσε ότι δεν απέκτησε «ούτε μισή ένδειξη» για το τι θα κάνει ο Λεκορνί. «Δεν έχουμε σαφείς δείκτες» για τις προθέσεις του νέου πρωθυπουργού σχετικά με «οποιονδήποτε τομέα», είπε ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ, ζητώντας ξανά «να αλλάξει όλο το σχέδιο προϋπολογισμού». Την ίδια στιγμή, εκφράζοντας - εμμέσως πλην σαφώς - την ετοιμότητα του κόμματός του να συνεχίσει το παζάρεμα για ενεργότερο ρόλο στην προώθηση αντιλαϊκών μέτρων και στη σφυρηλάτηση της ποθητής «κοινωνικής συναίνεσης», ο Φορ εξήγησε πως «εμείς δεν επιδιώκουμε τη μομφή» κατά της κυβέρνησης, «δεν επιδιώκουμε τη διάλυση» της Βουλής και «δεν επιδιώκουμε την παραπομπή» της κυβέρνησης ή του Προέδρου, για να καταλήξει με την αόριστη και ανέξοδη επισήμανση ότι «εμείς επιδιώκουμε να ακουστούν οι Γάλλοι».

Ο δε Μπορίς Βαγιό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του PS, είπε πως «η ευθύνη για τη συνέχεια βρίσκεται λιγότερο στα δικά μας χέρια απ' ό,τι σε αυτά του πρωθυπουργού.

Συνάντηση με τον Λεκορνί είχε χτες και η επικεφαλής των Οικολόγων (EELV) Μαρίν Τοντελιέρ, η οποία προσερχόμενη είπε ότι ο Λεκορνί βρίσκεται στη θέση του πρωθυπουργού «επειδή ο Μακρόν δεν θέλει να αλλάξει ρότα - πέρασε η εποχή που εγώ πίστευα στον Αγιο Βασίλη». Πρόσθεσε πάντως ότι το κόμμα της προσέρχεται στις διαβουλεύσεις, «γιατί πιστεύουμε στη δημοκρατία» και επειδή «η έλλειψη επικοινωνίας» μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων θα ήταν ό,τι χειρότερο για τη χώρα.

Από τη μεριά του ο Λοράν Σεν Μαρτέν, υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου, κάλεσε το PS να εργαστεί για «έναν έξυπνο συμβιβασμό» πάνω στο θέμα των «πολύ υψηλών κληρονομιών», χωρίς να τάσσεται υπέρ προτάσεων όπως ο «νόμος Zucman» που έχει διατυπωθεί κατά καιρούς για τους όρους φορολόγησης μεγάλων εισοδημάτων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για μια συνολικότερη αναπροσαρμογή της στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου.

Φυσικά, παρά την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως υπέρμαχος των μισθωτών και των εργατοϋπαλλήλων, το PS - για χρόνια πιστός υπηρέτης της μεγαλοεργοδοσίας και από κυβερνητικές καρέκλες - είναι σταθερά προσηλωμένο στην υπεράσπιση των μεγαλοεπενδυτών, ειδικά στους κλάδους στους οποίους η γαλλική αστική τάξη εστιάζει προσπάθειες ανέλιξής της, διεκδικώντας γενικότερα να μεγαλώσει το μέρος της «πίτας» της εντός και εκτός συνόρων.

Χαρακτηριστική ήταν η συνέντευξη του βουλευτή του PS Φιλίπ Μπρουν, που αφού τόνισε ότι οι αγορές δεν αναμένουν «δραστική μείωση» του ελλείμματος στη Γαλλία, αλλά «αυτό που θέλουν να ακούσουν από εμάς είναι σταθερότητα», ξεκαθάρισε ότι οι λεγόμενες «νεοφυείς εταιρείες» (start-up) «πρέπει να εξαιρεθούν από τη φορολογική βάση» όπως αυτή θα αναμορφωθεί. Επιβεβαιώνοντας ότι βασικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκών όρων για τη διείσδυση σε αναπτυσσόμενους κλάδους, πολλά υποσχόμενους για την απορρόφηση υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων αλλά και με μεγάλη ζήτηση από την πολεμική οικονομία, ο βουλευτής του PS τόνισε πως «πρέπει να πριμοδοτήσουμε τις start-up», αφού όπως υποστήριξε «στόχος είναι να φορολογηθούν οι δισεκατομμυριούχοι» αλλά «όχι να φορολογηθούν οι επιχειρήσεις που δεν βγάζουν χρήματα. Αυτός είναι ο ορισμός μιας start-up: Δεν βγάζει χρήματα για πολύ καιρό, μερικές φορές για 8 μέχρι 10 χρόνια».

Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει για την περίπτωση των πολεμικών πλοίων νέου τύπου «Mistral» (που μοσχοπουλιούνται στην πιάτσα με φόντο τις πυρετώδεις πολεμικές προετοιμασίες), ο Μπρουν ξεκαθάρισε: «Ναι, αυτό αφορά τα "Mistral". Πρέπει να εξαιρέσουμε τις προσπάθειες για την παραγωγή "Mistral"».

Αναφέρθηκε μάλιστα σε νομοσχέδιο που έχει ήδη εγκρίνει η Εθνοσυνέλευση για έναν «φόρο Zuckman» αλλά αυτός «κοιμάται στα συρτάρια της Γερουσίας (σ.σ. ακόμα δεν έχει συζητηθεί στο εν λόγω νομοθετικό Σώμα). Και με αυτό το νομοσχέδιο, δικαίως, θα εξαιρούσαμε έναν ικανό αριθμό επιχειρήσεων για πέντε χρόνια».